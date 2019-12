Bra, gioia ed emozioni alla festa di Natale della Fidas (FOTO)

Ancora una volta la Fidas ha fatto centro. Chi era presente all’Auditorium G. Arpino di Bra, sindaco Gianni Fogliato in testa, racconta di uno spettacolo emozionante, con tanta gente entusiasta ad applaudire convinta.

Protagonista della serata di sabato 21 dicembre, fortemente voluta dal presidente Tommaso Allocco , è stata la musica targata Voice DC (ex Linea Musicale), in scena con “Duet’s 14”.

Per donatori, famigliari e amici, è stata l’occasione per fare il pieno di gioia e di auguri natalizi al ritmo trascinante delle canzoni di Renato Zero. Il certificato di garanzia è stata la direzione artistica di Daniela Caggiano, con la partecipazione di Walter Cavallo, cantante e attore di musical e della scuola di danza “New Dance” di Chiara Giacone, che ha curato le coreografie.