Cuneo, alla Residenza Mater Amabilis un Natale davvero speciale

Sabato 21 dicembre è stato un giorno ricco di iniziative per gli ospiti della Residenza Mater Amabilis Centro di Cuneo, struttura gestita dal Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese tramite l’Ati Cooperative Sociali Quadrifoglio-Proposta 80, accreditata dal servizio sanitario e convenzionata con l’Asl Cn1, che ha la finalità di ospitare a livello residenziale e semiresidenziale persone anziane non autosufficienti, in particolare affette da malattia di Alzheimer o altre demenze, e persone disabili gravi.



Come affermava Ralph Waldo Emerson “Senza entusiasmo non si è mai compiuto niente di grande!” Da soli possiamo fare così poco; insieme possiamo fare così tanto, diceva Helen Keller.

Ecco allora, in un giorno solo, mostra, concerto e pranzo di Natale!

Alle 12.30 i ragazzi dell’Enaip, con le loro docenti Romina e Romina, hanno collaborato attivamente durante il consueto Pranzo di Natale con familiari e ospiti della struttura. Grazie al presidente Giancarlo Arneodo e al responsabile Area Anziani del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese Eraldo Racca, che hanno condiviso il pranzo con i presenti e partecipato al Concerto.



Alle 16 si è tenuto il Concerto di Natale – grazie alla collaborazione con Claudia Paradiso e con la Scuola Insieme Musica di Cuneo – che, per il primo anno, alla presenza di oltre un centinaio di persone, ha allietato i presenti con canti natalizi e musica leggera.



Sino al prossimo 6 gennaio rimarrà aperta, in orario diurno tra le 9 e le 16, presso i locali del Centro Diurno Alzheimer Integrato, una piccola Mostra di Natale. L’esposizione raccoglie tutti i lavori preparati da volontari, famigliari, educatori in collaborazione con gli ospiti del Mater Amabilis Centro, nell’ambito delle attività educative guidate dagli operatori. I lavori sono frutto delle idee, dell’impegno e della pazienza quotidiana di chi li ha realizzati.



Grazie a tutti coloro che sono intervenuti e grazie a tutti coloro che parteciperanno ancora in questi giorni alla Mostra Natalizia.