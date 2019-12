Domani l’autopsia sul corpicino del bimbo spirato a Mondovì

E’ stato programmato per domani, venerdì 27 dicembre, l’esame autoptico disposto dalla Magistratura per definire le cause che lunedì scorso, 23 dicembre, hanno portato alla morte di un bimbo di appena due mesi nel rione Piazza di Mondovì.



A dare l’allarme erano stati i genitori del piccolo, che nel pomeriggio di lunedì, accortisi che qualcosa non andava nella culla del neonato, avevano chiesto l’intervento dell’emergenza sanitaria. Purtroppo ogni tentativo di salvare la vita al bimbo si era rivelato però vano, come anche l’intervento sul posto dell’elisoccorso.



Su disposizione dei magistrati la salma del neonato era stata quindi trasferita presso la camera mortuaria del cimitero cittadino, in attesa degli accertamenti di rito – i primi riscontri confermano l’ipotesi di un decesso dovuto a cause naturali –, e del nulla osta per lo svolgimento delle esequie.