Montà, domani le esequie di don Pino Donato: per quasi trent’anni fu parroco del paese

Una nota triste ha improntato il Natale vissuto dalla comunità religiosa di Montà d’Alba, dove proprio ieri, mercoledì 25 dicembre, presso la casa di riposo La Divina Misericordia, si è spento don Pino Donato, per quasi trent’anni parroco del centro roerino. Il religioso aveva 86 anni e da una decina era ospite del ricovero di corso De Gasperi.



Nato il 2 febbraio 1933 a Corneliano d’Alba, dopo gli studi presso il Seminario di Alba don Pino venne ordinato sacerdote il 23 settembre 1956 dall’allora vescovo monsignor Carlo Stoppa. Il 1° aprile 1967 fu nominato parroco a Torre Uzzone, frazione di Pezzolo Valle Uzzone. Quattro anni dopo si trasferì a Baldissero d’Alba, dove rimase fino al 1980, quando gli venne affidata la parrocchia di Sant’Antonio Abate a Montà. Per ventinove anni fu pastore nel centro roerino, acquisendo nel 1994 anche le parrocchie delle frazioni di San Vito e San Rocco. Un incarico al quale rinunciò dieci anni fa, nel 2009, per raggiunti limiti di età, ritirandosi presso la casa di riposo del paese.

Questa sera, 26 dicembre, il paese lo ricorderà con una veglia di preghiera, in programma alle 20.30 nella vecchia parrocchiale. La stessa sede ne accoglierà le esequie, in programma alle ore 9.30 di venerdì 27 dicembre, presiedute dal vescovo di Alba, monsignor Marco Brunetti.