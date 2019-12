Savigliano, ultimi posti disponibili per il Concerto di Capodanno

L’annuale appuntamento con la musica di “Armonie della memoria” in collaborazione con l’associazione Amici dell’ospedale SS Annunziata di Savigliano per inaugurare il nuovo anno all’insegna della cultura e della solidarietà.

Si tratta dell’ottava edizione per l’atteso Concerto di Capodanno che come da tradizione si terrà al Teatro Milanollo mercoledì 1° gennaio 2020 alle ore 17 con l’orchestra Tzigana di Budapest, già ospite della città di Savigliano in passato, Antal Szalai e l’attrice Barbara Amodio.

Sarà un omaggio alla musica tradizionale austro-ungarica come la Csàrda, che unisce musica popolare e colta, dove folklore e ballo classico si fondono, nobilitando così le tradizioni locali. E poi ancora in programma musiche che fanno parte del repertorio classico per aver ispirato musicisti come Brahms e Liszt.

Gli ultimi posti disponibili potranno essere ancora acquistati il giorno stesso del concerto, mercoledì 1° gennaio, al Botteghino del Teatro dalle ore 15.30.

I costi sono stati leggermente rialzati per mantenere alta la qualità del concerto e per poter raccogliere ancora fondi che saranno devoluti interamente all’associazione: platea e palchi 30 euro; galleria 25 euro; loggione 20 euro.

“Si tratta dell’ottavo concerto che come gli anni passati sono sicuro riscuoterà un grande successo - ha commentato il sindaco Giulio Ambroggio durante la presentazione delle attività svolte dall’associazione -. Una delle iniziative più apprezzate organizzate dell’associazione in difesa dell’ospedale” e in merito al futuro del nosocomio saviglianese ha aggiunto: “Adesso abbiamo il ‘giuramento di Icardi’ sull’emodinamica, speriamo, come Amministrazione siamo schierati all’unanimità sul seguire il Piano Magni”.

L’orchestra

Un complesso orchestrale di grande fascino e con una solida tradizione alle spalle. È l’Orchestra Tzigana di Budapest, diretta da Antal Szalai, considerato il miglior violinista tzigano al mondo. L’orchestra nasce nel 1969 su iniziativa di Antal Szalai in collaborazione con musicisti provenienti da varie orchestre di Budapest con l’intento di proporre e valorizzare la tradizione musicale tzigana. Il repertorio prevede brani di musica nazionale dell’epoca della riforma, della musica tradizionale tsardas e arrangiamenti di canzoni popolari ma anche brani classici di Liszt, Brahms, danze ungheresi e musica rurale. Sin dalle prime apparizioni l’Orchestra ha ottenuto riconoscimenti e successi di critica e pubblico, diventando in breve tempo l’orchestra più popolare della nazione. Vanta tournée in quaranta paesi (Stati Uniti, Cina, Giappone, India, Canada, America del Sud ecc.) e molte città europee e ha all’attivo numerosi dischi. Secondo Szalai "gli tzigani sono persone molto caratteriali... e la musica tzigana viene dal cuore. C'è molto sentimento ed è romantica". Dimenticate quindi le imitazioni e, se la chiave di volta della musica tzigana ungherese è il violino, Szalai è un maestro.

La stagione artistica 2020 delle “Armonie della Memoria” di Savigliano dal 1° gennaio continuerà fino al 17 aprile.