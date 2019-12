Borgo San Dalmazzo, è Giancarlo Ressia l’escursionista morto sulle alture del Savonese

"Vola in alto Gian". Non hanno tardato ad arrivare sulla sua pagina Facebook i primi addolorati messaggi di addio a Giancarlo Ressia, il 60enne di Borgo San Dalmazzo vittima nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 26 dicembre, del tragico incidente occorsogli mentre era impegnato in un’escursione sulle alture di Borgio Verezzi , in provincia di Savona.



Dalla stessa pagina poche ore prima Ressia, originario di San Rocco Castagnaretta e che di mestiere era operatore ecologico per la Docs Lanterna, si era rivolto agli amici per gli auguri di Natale: "(…) che sappia portare nei nostri cuori tantissima serenità e pace. Ciao a tutti voi". Un saluto come tanti, che ora risuona come un involontario congedo da parte dell’uomo, che nello stesso spazio collezionava le immagini che testimoniavano la sua grande passione per la montagna e le escursioni all’aria aperta: decine di scatti che lo ritraevano in cima alle tante vette conquistate in questi anni con gli amici del Cai di Borgo. Una passione che, all’ennesima salita, all’indomani di un Natale come tanti, gli è stata purtroppo fatale.



La sua salma è ora composta nella camera mortuaria dell’ospedale "Santa Corona" di Pietra Ligure (Savona), in attesa che il figlio Davide – insieme alla madre del giovane, Daniela Baccichet – e l’anziana madre dell’uomo ne dispongano il ritorno a casa per quello che sarà il suo ultimo viaggio.

Il sindaco Gian Paolo Beretta: "Sono molto dispiaciuto per questa perdita e mi stringo al dolore della famiglia. Giancarlo era un gran lavoratore che univa la passione e l’entusiasmo per il bene comune"