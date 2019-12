Bra, 60enne tenta di scavalcare cancellata e vi rimane infilzata: la liberano i vigili del fuoco

Una disavventura che poteva avere conseguenze ben più gravi quella in cui poco dopo le ore 21 di ieri, mercoledì 25 dicembre, è occorsa una donna di circa 60 anni, protagonista suo malgrado di un curioso incidente verificatosi in strada San Matteo a Bra.



Nel tentativo di scavalcare la recinzione in ferro di un’abitazione della zona, la donna è infatti rimasta infilzata nelle punte in ferro della stessa cancellata.



Chiamati i soccorsi dell’emergenza sanitaria 118, per liberare la donna da quella posizione è stato necessario l’intervento di una squadra del distaccamento Vdf di Bra.



I vigili del fuoco hanno quindi dovuto provvedere al taglio della struttura metallica, dopodiché la malcapitata è stata consegnata alle cure dei sanitari e trasportata in ospedale.



Serie le lesioni riportate dalle donna, trasportata in codice rosso in ospedale a Torino. Nemmeno sono note al momento le ragioni del singolare gesto, dato che la donna non risulterebbe residente in zona, ma che al contempo sembrerebbe potersi escludere l'ipotesi che il tentativo di immettersi nel cortile dell’abitazione fosse collegato a un possibile tentativo di furto.