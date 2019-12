Precipita in un dirupo durante un’escursione, 60enne di Borgo San Dalmazzo perde la vita in Liguria

E’ un 60enne residente a Borgo San Dalmazzo la vittima del tragico incidente incidente occorso nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 26 dicembre, a una comitiva impegnata in una giornata di trekking sulle alture di Borgio Verezzi, in provincia di Savona.



L'escursionista si trovava nei pressi del Mulino Fenicio, poco lontano dall'edicola votiva con la croce nei pressi della chiesa di San Martino a Verezzi. Il mulino è il punto più alto della città. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo avrebbe perso l'equilibrio per un malore o un capogiro mentre scattava una foto, facendo un volo di parecchi metri.



I soccorritori – sul posto sono intervenuti la Croce Verde di Finalborgo e i Vigili del Fuoco – lo hanno raggiunto transitando dalla frazione finalese di Gorra, ma quando sono giunti sul posto per lui non c'era purtroppo più nulla da fare.



Dalle prime informazioni in nostro possesso la Procura della Repubblica non avrebbe disposto particolari indagini sull’accaduto, essendo accertate le cause naturali del decesso. Non appena sbrigate le formalità di rito la salma dell'uomo – intanto composta all'Ospedale "Santa Croce" di Pietra Ligure – verrà quindi riportata a casa, a disposizione dei familiari per le esequie.