Paura a Bra per le fiamme sprigionatesi da un alloggio di via Magenta

Solamente il pronto intervento messo in atto dai Vigili del Fuoco volontari arrivati dal vicino distaccamento cittadino – nel giro di pochi minuti affiancati dai "permanenti" arrivati a rinforzo da Alba – ha fatto in modo che non avesse conseguenze più gravi l’incendio che, poco dopo le 13 di oggi, giovedì 26 dicembre, ha interessato un alloggio al civico 10 di via Magenta a Bra.



Le fiamme, che secondo prime ipotesi in attesa di verifica potrebbero essere state generate dal malfunzionamento di un frigorifero, hanno interessato il locale cucina di un appartamento abitato da una donna al piano rialzato di una palazzina di quattro piani fuori terra.



Dall’elettrodomestico l’incendio si sarebbe presto diffuso ad alcuni vicini pensili, giungendo poi a interessare buona parte del locale, con fiamme arrivate a lambirne il soffitto.



L’intenso fumo sprigionatosi dall’appartamento si è intanto diffuso nel locale scale del condominio, convincendo i soccorritori a evacuare gli altri residenti della palazzina. Grazie al tempismo dei soccorritori i danni sono stati circoscritti allo stesso locale, ora dichiarato inagibile, mentre fortunatamente non si registrano danni a persone.