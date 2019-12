San Damiano Macra, principio incendio da una canna fumaria

Qualche attimo di paura, ma nessuna grave conseguenza per il principio d’incendio registratosi questa mattina, 26 dicembre, ai danni della canna fumaria di un’abitazione di via Prato della Fiera a San Damiano Macra.



I fatti poco prima delle 10.30, quando la famiglia residente nell’abitazione si è allarmata per l’anomalo sviluppo di fumo che improvvisamente si era andato sviluppandosi dal camino.



Il pronto intervento di una squadra di Vigili del Fuoco proveniente dal distaccamento di Dronero ha però consentito l’immediata messa in scarico dello scarico, scongiurando il rischio di concreti danni all’abitazione.