L'ottimizzazione SEO o dei motori di ricerca è al centro delle operazioni di Google. Per poter fare riferimento alle migliaia di pagine online, Google si affida alla SEO. Con questa disciplina in mente, l'unico modo per aumentare la visibilità di un sito Web è seguire le tecniche SEO e migliorare in continuazione il proprio sito web. Ma come si impara a fare SEO? In questo articolo voglio fornire informazioni su come imparare a fare SEO senza dover spendere soldi e fare corsi seo da migliaia di €.

Leggere libri sulla seo

Contrariamente a ciò che credono le persone, i libri sono ancora un ottimo modo per imparare a fare seo, ora che siamo nell'era digitale, non avremo più bisogno di tenere un vecchio libro fisico sullo scaffale, ma la lettura è comunque importante per farsi un’idea su come funziona questa disciplina, più ne si legge meglio è ovviamente. Oppure se vogliamo essere un po’ più digital possiamo semplicemente scaricare e acquistare online un ebook.

Presta molta attenzione alla scelta dei libri poiché la tecnologia si sta evolvendo ad alta velocità in parallelo con l'algoritmo di Google, per cui il consiglio è quello di acquistare i libri giusti, quelli che hanno fatto la storia di questa disciplina. Per imparare a fare SEO, non c'è bisogno di spendere una fortuna, puoi ottenere buoni libri a prezzi convenienti, si può cominciare dalle basi, tra i miei libri preferiti con cui consiglio di cominciare c’è “The art of seo”

VIDEO ONLINE

È un dato di fatto, immagini e video sono più attraenti e ti consentono di imparare meglio una cosa nuova. È anche per questo motivo che gli insegnanti usano più supporti audio e video per trasmettere lezioni ai loro studenti. Lo stesso concetto si applica anche al mondo del web e della SEO. L'apprendimento della SEO è molto più semplice con la formazione video online.

Alcuni video di formazione SEO sono gratuiti mentre altri sono a pagamento. Tutto quello che devi fare è trovare i video giusti da guardare e acquistare. Ad esempio puoi ottenere buoni video sulla SEO ad un prezzo corretto puoi vedere su piattaforme quali udemy o coursera, offrono corsi seo validi e ottimi per cominciare.

La visita a piattaforme di condivisione di video conosciute come YouTube fornirà anche una buona introduzione alle tecniche di ottimizzazione dei motori di ricerca.

Istruzione gratuita contro istruzione a pagamento

Essendo un settore ancora agli inizi, la maggior parte delle università non insegna formalmente la SEO. Fortunatamente, puoi imparare tutto ciò di cui hai bisogno online e attraverso l'applicazione, rendendo superflua una laurea o una formazione universitaria se vuoi diventare un SEO specialist. In effetti, la maggior parte dei SEO è autodidatta, utilizzando principalmente risorse online gratuite per apprendere.

Esiste una comunità online di SEO incredibilmente utile e attiva. Man mano che familiarizzi con questa community, ti imbatterai inevitabilmente nei siti web dei corsi di vendita di "SEO Guru" che ti insegnano ad ottimizzare i siti per corsi da 5-10k €, ma non ti consiglio di prenderli in considerazione, sono cari e superficiali.

Inoltre se vogliamo dirla tutta è che la maggior parte delle informazioni che forniscono possono essere trovate online gratuitamente. Quindi perché qualcuno dovrebbe pagare per queste informazioni?

La risposta è che un corso può farti risparmiare tempo. Le informazioni sono raggruppate insieme per permetterti apprendere tutto in un unico posto con un curriculum strutturato e che ti concentri. Questo ti permette di non perderti e trovare la giusta strada per fare seo.

Un corso è assolutamente necessario per imparare il SEO? No, sicuramente no. Un corso ti farà risparmiare tempo? Potenzialmente, purché segua un corso da un SEO affidabile. Una buona regola da seguire è quella di acquistare un corso solo da un professionista SEO che guadagna facendo SEO reale.

Iniziare a lavorare come esperto seo

Esistono due tipi di lavori con cui puoi iniziare nella seo:

Lavora presso un'agenzia che fornisce servizi seo.

Lavora internamente iniziando a lavorare come seo per l’azienda in cui sei.

Uno dei principali vantaggi di un lavoro entry level è che probabilmente avrai un tutor che ti aiuterà lungo il tuo percorso di studi. Questo può accelerare il processo di apprendimento e il tuo sviluppo come SEO specialist.

Per trovare un vero lavoro come seo, tuttavia ti serviranno alcune competenze (soft skills) che devi avere in te

Cerchiamo i seguenti attributi che di solito indicano il successo futuro di una persona nella SEO e nel marketing digitale: