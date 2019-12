Domani all'Euronics sciopero in solidarietà a una collega licenziata indetta da Uiltucs

Domani, venerdì 27 dicembre, i lavoratori dell’Euronics, manifesteranno in solidarietà al licenziamento di una collega del reparto vendite.



L’iniziativa indetta dalla Uiltucs vedrà un momento di presidio e volantinaggio nei pressi del negozio di via Margarita a Cuneo, dalle 10 alle 13.



“Chiediamo la revoca del licenziamento di questa donna, avvenuto nella settimana precedente al Natale” – dichiara Fabio Bove, segretario provinciale della Uiltucs – “Donna con figli a carico e mono reddito. Da anni impegnata in questo negozio.”



I motivi della manifestazione sono da riferirsi inoltre a “diritti contrattuali messi costantemente in discussione” – si legge in una nota redatta sempre dalla Uiltucs e – “problematiche nei punti vendita di Cuneo riguardanti turni di lavoro”.



L’Euronics di via Margarita appartiene al gruppo Dimo Spa di Vercelli che ha in carico oltre i due centri di Cuneo anche il punto di Alba.