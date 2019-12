I 4 benefici di una jacuzzi in inverno

Immergersi in una jacuzzi non è solamente piacevole in estate, ma ha il suo fascino - ed i suoi benefici - anche in inverno. Una spa all'aperto infatti, può regalare benessere al corpo e alla mente non solo durante i mesi più caldi dell'anno, ma anche quando le giornate sono fredde, grige ed uggiose. Una jacuzzi di idroitalia è infatti per tutto l'anno. Vediamo quindi quali sono i 4 benefici che questo tipo di vasca può regalare... anche in inverno.

1. Attività fisica nell'acqua calda

Quando fuori fa freddo ed il tempo è uggioso, può diventare più difficile convincersi a fare attività fisica. Inoltre, per chi abita al nord o in posti di montagna, durante le tempeste di neve o quando le strade sono ghiacciate, rraggiungere la palestra può diventare molto difficile - oltre che pericoloso. Ecco quindi come una vasca jacuzzi diventa perfetta per allenarsi nella comodità del proprio giardino, della propria terrazza o del proprio bagno, al riparo dal freddo e dal gelo. Ci sono molti esercizi che possono essere fatti all'interno di una vasca idromassaggio che aiutano a migliorare la tonificazione, la gestione del peso e la salute ed il benessere in generale. La galleggiabilità dell'acqua crea inoltre un ambiente per l'esercizio che è molto più "amichevole" nei confronti di muscoli ed articolazioni, soprattutto se affaticati. Puoi iniziare il tuo allenamento con un facile riscaldamento o un po' di stretching e terminare con un lussuoso rilassamento post-allenamento aiutato dalle "bollicine" dell'idromassaggio.

2. Fuga dal freddo e dal gelo

Una nevicata può essere sicuramente affascinante e romantica... se guardata da un'ambiente caldo e confortevole. Quando si è all'esterno, pur avendo l'attrezzatura, il vestiario e gli accessori adatti all'inverno, stare in mezzo alla neve e al freddo può diventare alquanto scomodo, nonchè scatenare un raffreddore o, peggio ancora, un'influenza. Le vasche idromassaggio offrono quindi un ambiente caldo e rilassante, perfetto per godersi la serenità di una nevicata, aiutando al tempo stesso il sistema immunitario. Dall'interno di una jacuzzi, non dovrai sperimentare gli aspetti negativi del freddo clima invernale mentre ti godi il paesaggio e l'atmosfera al caldo.

3. Acqua calda e sollievo dallo stress

Spesso, i mesi invernali sono collegati ad una quantità di stress maggiore. Le giornate che si accorciano, l'aria fredda ed il sole spesso nascosto dalle nuvole, non aiutano di certo alla positività. Spalare costantemente la neve, rimuovere il ghiaccio ogni mattina dal vetro dell'auto, guidare su strade spesso ghiacciate e camminare all'aria fredda con naso, occhi ed orecchie che si congelano, può un'alta fonte di stress per il corpo e per la mente. Per alcuni inoltre, l'inverno è legato alle festività, quindi corse fino all'ultimo momento per i regali, preparazione della cena di Natale e di Capodanno, pianificazione delle vacanze dei bambini, ecc. Ecco che lo stress aumenta ancora. Nel corso di diversi mesi questo può influire negativamente sulla salute fisica e mentale di qualsiasi persona. Trascorrere del tempo nella propria jacuzzi, immersi nell'acqua calda e fra le bollicine, può essere un grande aiuto per alleviare lo stress quotidiano, migliorare la qualità del sonno e lenire i muscoli e le articolazioni doloranti ed infreddolite.

4. Trascorrere del tempo di qualità con la famiglia

Una vasca jacuzzi è il luogo perfetto per trascorrere del tempo di qualità con la famiglia e i propri cari durante tutto l'anno. Durante i mesi estivi vengono spesso organizzate attività come campeggio, nuoto e ciclismo, ma durante i mesi invernali ci sono meno opportunità di trascorrere del tempo all'aperto con i propri cari, a meno che non si abbia appunto una jacuzzi. Immersi nell'acqua gorgogliante è possibile rilassarsi e parlare tranquillamente di com'è andata la giornata e di come si pensa pianificare il Natale e l'ultimo dell'anno. Niente di più rilassante!