Bra, tombolata solidale della Condotta Slow Food a favore del progetto “Orto in condotta”

In foto il gruppo della Condotta Slow Food di Bra

Udite, udite: si rinnova anche quest’anno la tombolata all’insegna del divertimento e dell’impegno sociale, organizzata dalla Condotta Slow Food di Bra.

L’appuntamento con la fortuna è in programma venerdì 3 gennaio, alle ore 20.30, presso il Centro Polifunzionale G. Arpino (Largo della Resistenza, 15). Parte dei fondi raccolti saranno destinati al progetto “Orto in condotta” per gli orti scolastici nelle scuole braidesi.

Gli organizzatori ringraziano tutti gli esercizi commerciali di Bra aderenti all'iniziativa con un montepremi che vedrà in palio una bicicletta e sorprese per tutti i partecipanti. Durante la serata, realizzata con il sostegno della Novacoop, sarà possibile diventare soci Slow Food o rinnovare la tessera.

Prenotazioni: 338/7389306 (Gianni Milanesio); dommar.mil@libero.it.

Ingresso aperto a tutti, vietato mancare.