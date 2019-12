Cosa c'è da fare in provincia di Cuneo per Santo Stefano? Ce n'è per tutti i gusti

Dopo aver festeggiato il Natale, ecco qualche suggerimento per trascorrere il 26 dicembre tra visite guidate, mostre, presepi viventi e impianti sciistici aperti



Giovedì 26 dicembre, la visita al Castello di Racconigi si arricchirà di curiosità riguardanti le festività natalizie. La residenza racconigese non fu mai frequentata in inverno, ma di sicuro offre spunti per raccontare aneddoti poco noti che riguardano la vita privata della famiglia Reale specie tra fine '800 ed inizio '900 quando le feste erano divise tra momenti pubblici e privati e lo scambio di regali era un rito atteso e un modo per i Sovrani per mostrare la loro attenzione verso le persone che stavano loro accanto e verso le classi sociali più povere.

Per farsi avvolgere completamente nell'atmosfera natalizia c'è la possibilità di approfittare delle aperture straordinarie dei Presepi di San Domenico e della Chiesa del Gesù nonché dell'allestimento a tema nella Confraternita di San Giovanni Decollato con i quadri del maestro Sismonda.



A Pian Muné (Paesana) le piste e i rifugi saranno aperti tutti i giorni fino a lunedì 6 gennaio. Giovedì 26 dicembre dalle ore 11.00 alle 15.00 Babbo Natale sarà di casa a Pian Muné con la distribuzione di regali per tutti i bimbi che sciano o mangiano pranzo nei Rifugi durante la giornata.



Giovedì 26 dicembre ad Ostana la polentata di Santo Stefano sarà l’ultimo evento della Pro Loco del paese in programma per quest’anno. Dopo la S. Messa delle 11.00 nella chiesa parrocchiale di San Claudio, la polentata è prevista alle 13.00 nel salone comunale; la giornata sarà allietata da canti spontanei e ci sarà una dolce sorpresa per i più piccoli. Gradita la prenotazione.

Giovedì 26 dicembre, nel centro di Dronero, in piazza Martiri della Libertà è in programma la mostra di antiquariato e artigianato con merce selezionata e di qualità.

A Cuneo il 26 dicembre appuntamento per bambini e famiglie con "Il gioco della Stella"; dalle 15.30 il pomeriggio trascorrerà tra parole, teatro e musica, scambi di pacchetti e di piccoli doni con l'unico obiettivo di stare insieme in un semplice momento di condivisione per giocare, raccontarci, emozionarci. Non mancherà l'ormai tradizionale falò dopo aver assaporato lo spettacolo Kanu, ed essere stati coinvolti da storie e musiche di lontani paesi.



Alla Grotta Di Bossea Corsaglia, giovedì 26 dicembre alle ore 17, vi aspetta la musica degli EFM2.0.



Divertirsi sulla neve

Per gli amanti della neve la stagione sciistica promette bene, gli impianti sono aperti dalla Valle Po alla Valle Tanaro, passando per la Valle Varaita, la Valle Maira, la Valle Grana, la Valle Gesso e la Valle Pesio.



Rappresentazioni della Natività

Presepi viventi

Nel comune di Bra, il 26 e il 29 dicembre, dalle 15.30 alle 19 il presepe vivente sarà rappresentato nella frazione Bandito.

A Sampeyre il Presepe vivente andrà in scena giovedì 26 e domenica 29 dicembre dalle 17 alle 23 mentre la Rivisitazione del cammino di Giuseppe e Maria si svolgerà alle 19 di ciascun giorno, partendo da via Vittorio Emanuele, proseguendo per la piazza e via Roma per giungere alla stalla della Natività. La rappresentazione avrà luogo nel centro storico di via Roma, piazza della Vittoria e via Vittorio Emanuele, illuminate dai bagliori rossastri dei fuochi di legna che faranno splendere le mura antiche di case, cantine e fienili. Durante il percorso per arrivare alla stalla della Natività si potranno fare assaggi di caldarroste, vin brulè, cioccolata calda e frittelle.

Crava, frazione di Rocca de' Baldi si prepara al Presepe vivente con le rappresentazioni degli antichi mestieri. I 300 figuranti saranno impegnati a comporre un grande presepe a cielo aperto e il percorso porterà alla scoperta di angoli e piccoli cortili immersi in un'atmosfera ricca e suggestiva che riporta indietro nel tempo sino a duemila anni fa, dove si potrà scorgere un Giuseppe disperato che cerca riparo alla sua sposa Maria. Affaticata e dolorante, finalmente troverà riposo nella capanna sulla piazza della chiesa e lì darà alla luce il piccolo Bambin Gesù che, al canto degli angioletti, dormirà tranquillo nella sua culla. L'ingresso è gratuito e l'appuntamento è il 26 dicembre dalle 15 alle 18 (in caso di maltempo la manifestazione del 26 dicembre si terrà domenica 29 dalle 15 alle 18).



A Roccabruna il 26 dicembre, dalle 16 alle 19 ci sarà il presepe vivente dei bambini a Sant'Anna; lungo il percorso sarà allestito il servizio catering della Trattoria Roccerè. Alle 19 veglia di S. Stefano con canti natalizi presso la chiesa di Sant'Anna. Alle 20 cena su prenotazione alla Trattoria Roccerè o al Ristorante La Pineta.



A Peveragno "Natale in Contrada" si svolgerà il 26 dicembre, dalle 19. Come gli scorsi anni, il Centro Storico di Peveragno verrà animato da 400 i figuranti che daranno vita ai vecchi mestieri. La serata di Santo Stefano, 26 dicembre, sarà impreziosita ed illuminata dalle luci magiche dei fuochi d'artificio che inizieranno alle 22. Sono previsti lungo il percorso diversi punti di degustazione: salsiccia, polenta, vino e vin brulè, tisane, patate e ajè, minestrone di trippa, cioccolata calda, zuccherini, bruschette, goffri e dolciumi, da assaggiare ascoltando le nenie e i canti natalizi eseguiti da cantori itineranti. L'ingresso costa 8 euro, (gratuito per i bambini sotto gli 8 anni), nel biglietto sono compresi 8 tagliandi per le degustazioni.

Nei giorni 26 dicembre e 5 gennaio, a Prea, nel comune di Roccaforte Mondovì, è in programma lo storico presepe vivente con rassegna di antichi mestieri dalle 20.30.

A Bagnasco anche quest’anno, la sera dei giorni 26 e 28 dicembre, le luci pubbliche di via Basteris e delle piazze S. Margherita e S. Antonio si spegneranno per lasciare spazio al calore di torce e bracieri. Quasi 200 i figuranti del Presepe vivente animeranno osterie, locande, mercati, suggestive ambientazioni tra oasi e pastori, musici, pittori, panettieri, artigiani, mulini, e tanto altro ancora.



Un evento reso ancor più prezioso ed unico dalla rappresentazione dal vivo; Maria e Giuseppe riproporranno i momenti salienti che porteranno alla nascita di Gesù bambino: dall’annunciazione alla visita di Maria ad Elisabetta, il sogno di Giuseppe, il censimento, l’annuncio ai pastori, la natività. Per finire il viaggio dei Re Magi, dalla visita a Re Erode al loro arrivo alla capanna e alla consegna dei doni. Durante il percorso sarà possibile degustare piccoli stuzzichini e/o bevande prodotte al momento nelle varie osterie e locande. Apertura porte ore 19.30, inizio rappresentazione narrata e recitata ore 21.00 da piazza S. Antonio. Per poter apprezzare pienamente è bene osservare l’orario di inizio. Info: www.presepedibagnasco.it



Presepi diffusi

Sono originali rappresentazioni della Natività all’aperto, nei boschi, nei parchi e nelle colline.



Da visitare perché uniscono la magia del Natale alla camminata all’aperto che permette di scoprire piccoli e grandi presepi.



Dall'8 dicembre al 6 gennaio a Pocapaglia si può fare l'escursione sul Sentiero dei presepi spontanei tra le Rocche, una suggestiva opportunità per una passeggiata nei boschi, alla scoperta dei piccoli ‪presepi spontanei nascosti tra la vegetazione. Da qualche anno nei boschi di ‪Pocapaglia molti presepi realizzati spontaneamente dalle persone fanno capolino tra tronchi e fronde; per i bambini sarà una vera e propria caccia al tesoro per scoprire il presepe più originale.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬
Il percorso è un sentiero escursionistico a tutti gli effetti per cui sono consigliati scarponcini e abbigliamento adeguati.

Il percorso è un sentiero escursionistico a tutti gli effetti per cui sono consigliati scarponcini e abbigliamento adeguati.



Una nuova proposta a tema natalizio nel Roero è il Sentiero degli Alberi di Natale, un percorso naturalistico ad anello di un'ora e mezza di percorrenza a Monticello d’Alba, dove sono allestiti spontaneamente creativi alberi di Natale. Anche questo percorso richiede scarpe idonee.

A Vergne, frazione divisa tra i comuni di Narzole e Barolo, nelle vie del paese, dal 15/12 al 12/01, torna la tradizionale esposizione di presepi di vario tipo.

Quella di quest'anno è la 24^ edizione e tutti i presepi, come di consueto, sono realizzati, con qualsiasi materiale, dagli abitanti della frazione, da artisti, da allievi delle scuole, da gruppi di amici, amanti ed appassionati del Presepe. La mostra, a cielo aperto, è visitabile sia di giorno che di notte e con qualsiasi tempo.



A Mango, durante tutto il periodo natalizio, il paese sarà illuminato a festa con il Presepe di Luce, un percorso che unisce le varie località di Mango alla capanna della Natività, che viene collocata sulla collina dei Luis da svariati anni. Una magia di luci e colori che, con le sue figure, ricrea la storia della Natività con i tanti personaggi che rappresentano la vita al tempo della nascita di Gesù.



A Torrette, frazione di Casteldelfino, sono molte le famiglie che allestiscono il presepe nella borgata. C’è anche il presepio diffuso (lungo la borgata) fatto di statue scolpite da barba Brisiu con la motosega. Tutte rigorosamente in cembro o Elvou in occitano.



A Macra presepi artigianali sono stati allestiti nei vecchi forni del pane, nella borgata Camoglieres a cura dell’Associazione Escarton. Visitabili tutti i giorni dal 9 novembre al 30 gennaio.



Fino al 30 gennaio a Roccasparvera è riallestito il presepe diffuso composto da sculture lignee intagliate da Barba Brisiu e raffiguranti la natività e scene campestri sparse per il paese: dal caldarrostaio all'oste, dal pastore al flautista.



L'esposizione è visitabile tutti i giorni e a qualsiasi ora con partenza dalla centrale piazza Quattro Martiri dove si può trovare la mappa per raggiungere tutti gli altri siti.

A Villafalletto, in via Ruderi del Castello, dall‘8/12 al 12/01 è sempre visitabile, non illuminato il Presepe Gigante nel parco del Maira.



Fino al 12 gennaio, nel parco dell'ex convento dei Cappuccini di Busca si può visitare a piedi o con il trenino "Andiamo al Presepio" con personaggi in legno ad altezza naturale. L'ex convento dei Cappuccini si trova in Viale Monsignore Ossola 1.



Fino al 6 gennaio ad Ormea sarà possibile visitare i piccoli presepi di Chionea.

Arrivando in paese, dalle prime case, alle ultime dei "Tetti Soprani" ed ancora, dalla Chiesa alle "Tre Fontane" un suggestivo ed originale percorso alla scoperta di numerosi presepi.



Per i grandi ma anche per i più piccini, una piccola immersione nell'atmosfera natalizia percorrendo le strade di Chionea, una delle frazioni di Ormea.



A Priola, nel Borgo di Pianchiosso, fino al 5 gennaio ci sarà una mostra di presepi allestiti lungo le vie della Borgata. Passeggiando tra le vie della caratteristica borgata, si potranno ammirare i presepi più variegati, creati da grandi e piccini, con materiali di riciclo: nessuna indicazione in merito ma...spazio libero alla fantasia.



Mostre, presepi artistici e meccanici

Sono tanti gli allestimenti con rappresentazione della Natività nei vari paesi e città della provincia, riproduzioni particolareggiate di paesaggi, borghi, case, mestieri e personaggi. Da sempre affascinano grandi e soprattutto i bambini. Osservandoli si intuisce la maestria e l’impegno con cui sono stati creati, utilizzando spesso materiale di recupero; alcuni sono opere d’arte con statuine antiche e preziose e altri ancora sono rivisitazioni della Natività in chiave moderna.

Non mancano le mostre e i concorsi per chi costruisce il Presepe più bello e più originale.

Ad Alba Palazzo Banca d’Alba ospita fino al 12 gennaio la mostra di Ugo Nespolo “Inno alla gioia”. L’esposizione vuole essere un’occasione per avvicinare all’arte un pubblico non solo di addetti ai lavori, ma anche di persone pronte a farsi emozionare dalle forme e dai colori vivaci tipici delle opere di Ugo Nespolo.



Nespolo è l’artista piemontese che ha collaborato con grandi protagonisti dell’arte contemporanea, da Man Ray a Lucio Fontana, colui che ha preso parte da protagonista al cinema sperimentale d’avanguardia, sempre pronto a cimentarsi nei più diversi settori della creatività: arredamento, abbigliamento, campagne pubblicitarie, riuscendo sempre a cogliere nel segno.



A Caraglio la mostra “L’altra tela di Leonardo. Le geniali invenzioni nelle macchine tessili” si può visitare fino al 16 febbraio 2020.



Nel cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, la Fondazione Filatoio Rosso ha colto l’opportunità di produrre una mostra che evidenzi l’ingegno dell’artista nella messa a punto e nell’invenzione di dispositivi e macchine per una delle attività preponderanti del suo tempo, l’arte tessile.



La mostra, suddivisa in 3 sezioni, vuole essere un efficace strumento di comprensione e divulgazione delle invenzioni leonardesche attraverso ricostruzioni 3d, apparati multimediali, gigantografie, videoproiezioni, installazioni immersive. I linguaggi utilizzati saranno diversi a seconda delle sezioni: più tradizionale negli spazi museali per tutelare e valorizzare il patrimonio culturale esistente e più innovativo e tecnologico negli spazi espositivi per dar vita nel suo complesso ad un percorso di visita esperienziale ed emozionale.



La Fondazione Filatoio informa che il Museo e le mostre saranno visitabili il 26 dicembre, in occasione della festa di Santo Stefano, con orario continuato, dalle 10 alle 19.



Il Filatoio rimarrà invece chiuso al pubblico il giorno di Natale.

A Cherasco è visitabile fino al 12 gennaio 2020 a palazzo Salmatoris la mostra “Picasso e la sua eredità nell'arte italiana”. Le antiche sale del palazzo accolgono una sessantina di lavori, tra dipinti, sculture in ceramica, disegni e opere grafiche di Picasso, prodotti in diversi momenti espressivi.



In concomitanza dei giorni festivi la mostra sarà chiusa il 25 dicembre.

Il 26 dicembre sarà aperta dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.

È stata inaugurata nel Complesso monumentale di San Francesco, a Cuneo, la mostra “Giuseppe Penone: Incidenze del vuoto”.



All’interno, alcune delle opere di uno degli scultori più importanti e conosciuti a livello mondiale, il garessino Giuseppe Penone. A Cuneo sono esposte Matrice, Suture, Dafne, Gesti Vegetali e Identità, sculture che nascono da una riflessione sulla dualità tra vuoto e pieno come parti costitutive e materiali, in un sofisticato gioco di giustapposizioni e rimandi.



L’esposizione, ad ingresso gratuito, resterà aperta fino a domenica 2 febbraio,

La mostra sarà chiusa al pubblico mercoledì 25 dicembre mentre giovedì 26 dicembre sarà aperta dalle h. 15.30 alle h. 18.30.



La settimana successiva sarà chiusa mercoledì 1° gennaio. Nei restanti giorni sarà aperta secondo il consueto orario (martedì – sabato: 15:30 – 18:30; domenica: 11:00 – 18:30).

