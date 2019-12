Grandissima partecipazione al presepe vivente di Piasco martedì sera 24 dicembre alle 22,30 sul sagrato di Piasco e piazza Martiri della Liberazione.



"Quando ci si crede in qualcosa, quando ci metti il cuore si posso realizzare cose veramente grandi. - ha commentato a margine dell'evento Don Stefano Mastrippolito - Molti dei personaggi sono stati ragazzi delle classi elementari e medie mi hanno stupito nella grande voglia di fare e di mettersi in gioco in qualcosa di bello: rappresentare un presepe vivente."



"Mi è sempre piaciuto il teatro, per me è il modo più bello in questa nostra società di oggi per portare Gesù Bambino che vuole nascere nel cuore di tutti anche dei più distanti." - ha continuato don Stefano - "In questi due mesi di lavoro ho avuto modo di conoscere famiglie, di dialogare con loro che non avrei pensato di incontrare se non realizzavamo quest’opera. In tanti hanno messo il cuore e l’anima per realizzare ciò".