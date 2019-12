A Borgo San Dalmazzo Babbo Natale ha portato i regali e centinaia di biglietti di auguri sui campanelli

"Babbo è passato a salutarti quindi buon Natale!"

"E mi pareva di andare frettoloso per quelle vie, da questa casa a quella per godere della raccolta festa degli altri, mi trattenevo un poco in ognuna, quindi auguravo Buon Natale".

Ecco due dei messaggi che i borgarini hanno trovato attaccato ai campanelli la mattina di Natale. Un risveglio curioso a Borgo San Dalmazzo martedi 25 dicembre. A ogni porta o portone era appiccicato un bigliettino scritto a mano.

Un gesto gentile e non invasivo che ha scaldato i cuori dei borgarini nella mattinata più attesa dell'anno.