Al Santuario della Madonna dei Fiori di Bra arriva il nuovo Rettore

Il Santuario della Madonna dei Fiori di Bra ha un nuovo rettore.

Monsignor Giuseppe Trucco è stato nominato dal vescovo Cesare Nosiglia, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, a ricoprire questo importante incarico in uno degli edifici sacri più importanti della diocesi di Torino.

L’ingresso ufficiale è in calendario domenica 12 gennaio, festa liturgica del Battesimo del Signore, durante la Santa Messa delle ore 10.30.

Ora si volta pagina per il bene di una comunità ricca di fede e di entusiasmo, attiva con generosità in un territorio aperto e solidale. Per il nuovo rettore l’augurio di un luminoso cammino, affidato all’intercessione della Vergine dei Fiori, patrona di Bra e l’invito a tutti i fedeli ad unirsi nella preghiera per questo importante momento di vita ecclesiale.