"Crescere Insieme" lancia l'ultima proposta del 2019: un'idea “made in Cuneo” per supportare il commercio locale

Venerdì 27 dicembre, alle ore 18.30 presso la sede dell'Associazione Insieme, in piazza Europa 9 a Cuneo (interno galleria), il gruppo Crescere Insieme ha organizzato un piccolo incontro festivo-propositivo.

I tradizionali auguri per le feste ormai iniziate saranno il contorno per fare un breve bilancio dell'attività annuale e soprattutto lanciare l'ultima proposta del 2019: un'idea “made in Cuneo” per supportare il commercio locale.

Tutti gli interessati, in particolare chi si occupa di informazione, saranno graditi ospiti.