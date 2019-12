Finanze e bilancio i temi più discussi nell'ultimo Consiglio comunale Guarene

Come imposto da recenti modifiche, l’amministrazione guarenese ha recepito l’accorpamento della TASI con l’IMU, proponendo inoltre un ritocco dell’aliquota del 5 per mille. Sul fronte IRPEF viene adottata una aliquota del 7 per mille: i contribuenti con reddito inferiore ai 15 mila euro potranno usufruire dell’esenzione totale.

“L'Amministrazione ha bisogno di poter contare su entrate stabili e certe per poter garantire i servizi. Non vogliamo continuare con la politica del passato che ha sempre coperto la spesa corrente grazie alle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione - dichiara il consigliere delegato al bilancio, Mattia Artusio -. Gli oneri sono un’entrata altalenante per natura, che riteniamo andrebbe utilizzata solo per finanziare investimenti.

Questa rimodulazione delle tasse ci permette di liberare risorse sufficienti per mantenere il livello dei servizi impostato in questi mesi, e al contempo liberare risorse per intervenire sulle nostre infrastrutture".