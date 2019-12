Nuovi limiti e non solo: Guarene mette in sicurezza le strade del paese

Nelle ultime settimane l’Amministrazione civica guarenese ha posto l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, problematica complessa, che coinvolge tutto il territorio comunale.



Sulla Provinciale 50, all’altezza della strettoia di frazione Castelrotto, è stato istituito il limite massimo dei 30 km/h e predisposta l’installazione di segnali luminosi di pericolo. Soluzioni analoghe sono al vaglio anche per viale Bouillargues, all’uscita del capoluogo in direzione Castagnito.



Inoltre è stato ripresentato alla Provincia l’annoso problema dell’incrocio di frazione Montebello, uno dei punti più pericolosi della viabilità di zona, e anche la situazione generale degli asfalti sulle strade provinciali.



Nel frattempo sono state predisposte segnalazioni luminose e bande rumorose sull'asfalto in prossimità degli incroci delle strade comunali in zona Osteria e lungo strada Porini, teatro di numerosi incidenti nel corso degli anni.



Nel 2020 sono inoltre previsti rifacimenti delle pavimentazioni stradali in varie zone del paese, dove gli asfalti sono maggiormente degradati.



“Abbiamo deciso di affrontare il problema in maniera organica, fotografando la situazione generale e individuando i punti di maggior rischio - spiega il sindaco Simone Manzone –. Ho seguito personalmente l’attività di coordinamento, alla quale erano presenti l’ufficio tecnico, la Polizia municipale, gli amministratori e i tecnici della Provincia”.