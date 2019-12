Sui social l’appello per ritrovare la protesi acustica di Marco, bimbo di fossano affetto da rara malattia genetica

Sta rimbalzando sui social network l’appello, lanciato da Silvia Errico, per ritrovare una protesi acustica del figlio Marco.

Marco, che di cognome fa Chiaro, è affetto da una complicata e rara malattia genetica di cui, al mondo, si conosce solo il suo caso. La grave malformazione cerebrale e renale che lo affligge è talmente unica che invece di un nome ha un codice: 1Q41.12.

La malattia provoca a Marco una grave insufficienza renale, per la quale ha già subito diversi interventi chirurgici e che non gli permette di produrre ormoni indispensabili per vivere: non controlla lo stress, il cortisone vitale, la fame, il sonno, la temperatura corporea e la circolazione del sangue.

Probabilmente – come sostiene mamma Silvia – Marco deve aver lanciato la protesi acustica in un momento di rabbia, senza che i genitori se ne accorgessero.

“Abbiamo percorso – scrive la mamma – via Roma, viale Regina Elena e viale Mellano: se per caso ritrovate la protesi contattateci”.

Chi avesse dettagli in merito può contattare Silvia Errico direttamente su Facebook.