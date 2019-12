Bra, addio a suor Agnese, 99 anni. Cordoglio nella comunità

Bra piange Agnese Bottino, la suora dell’ordine Cottolenghino, scomparsa all’età di 99 anni.

Prima di Natale, suor Agnese, come tutti i residenti della casa, aveva ricevuto in dono una sciarpa da parte di alcuni benefattori, che poi l'avevano fotografata in tutta la sua serenità e dolcezza.