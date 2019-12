Cade da un paio di metri d'altezza mentre pota un albero: muore un 51enne di Peveragno

Grave incidente, nel pomeriggio di oggi (venerdì) a Peveragno.

Un uomo di 51 anni, L.G., residente in paese, è caduto da un albero (da un altezza di un paio di metri), riportando ferite e traumi molto gravi. Scattato l'allarme, è intervenuto immediatamente l'elisoccorso dell'emergenza sanitaria.

I sanitari, dopo le prime cure prestate sul posto, hanno disposto il trasferimento dell'uomo, in elicottero, al Dipartimento di emergenza ed accettazione dell'ospedale Santa Croce di Cuneo.

Le condizioni del 51enne (che pare esser caduto mentre stava potando alcuni rami), già critiche di per sé, sono però ulteriormente peggiorate. L'uomo, sottoposto a manovre rianimatorie, purtroppo non ce l'ha fatta: i medici null'altro hanno potuto fare se non constatarne il decesso.