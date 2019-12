Grande frana sul Monviso: crollano i torrioni sulla cresta Sucai (FOTO e VIDEO)

La frana di ieri sul Monviso - Foto di Anna Lisa Nicroli, Davide Giletta, Desy Testa, Giuseppe Giordano, Rosanna Vaira e Stefano Ricca. Si ringraziano i gruppi Fb "Lo splendore dei monti e valli della Provincia di Cuneo" e "Le valli di Sua Maestà il Monviso" per la gentile concessione

Chi ieri, nel giorno di Santo Stefano, si trovava in quota sulle montagne dell’alta Valle Po non ha potuto fare a meno di avvertire un forte boato. Sul Monviso, infatti, si è staccata un importante frana di rocce.

“Il distacco – ci conferma Giancarlo Fenoglio, guida alpina e tecnico del Soccorso alpino – è avvenuto a quota 3300 metri”.

Si tratta di un movimento franoso che si è innescato ad inizio degli anni Novanta: “Da allora, dal 1991, 1992, ogni tanto si verificava qualche distacco con caduta di materiale. – aggiunge Fenoglio – Una ventina di giorni fa è caduto un intero torrione e ieri si è verificato l’ultimo crollo”.

Alcuni alpinisti in quota sono riusciti a riprendere quanto stava accadendo con l’ausilio degli smartphone (quello che pubblichiamo è stato girato da Alex Re).

La cresta interessata dal movimento franoso è la cresta dei Torrioni del Sucai che, salendo, si trova subito a sinistra del canalone del Coolidge, lungo la classica parete Nord.

Nel 1992 si era già verificata una grossa frana, in inverno, leggermente più a valle di dove si sono verificati i distacchi di questi ultimi giorni

“Oramai si tratta di un dissesto innescato. – rimarca Fenoglio – E i fattori come pioggia, neve, temperature alte ed età della montagna non aiutano. Chi è esperto, osservando la zona, si era già accorto di una frattura, che era ben visibile.

Le frane di questi ultimi 20 giorni si sono portate via un intero torrione e due mezzi torrioni, posti sui lati”.

Alla luce di tutti questi fattori, l’evento franoso è da considerarsi abbastanza normale; tuttavia, come ci sottolineano le Guide alpine e il Soccorso alpino, occorre “prestare la massima attenzione prima di avventurarsi in quota, passando dalla Morena alla base del ghiacciaio”.

“Il materiale che cade a valle – spiega Fenoglio – viene frenato dalla presenza della neve, ma bisogna muoversi con grande attenzione”.

La frana pare abbia intaccato, seppur in piccola parte, “la grande via di arrampicata – illustra Fenoglio – aperta nei primi anni Settanta dalla guida alpina Hervè Tranchero, insieme a Leonardo Caroni. Una via difficile e bella, che, guardando con il binocolo, sembra esser stata interessata dal distacco”.