Gli agenti della Polizia locale di Sanremo hanno denunciato un cuneese che, alla guida della sua auto, era decisamente al di sopra del limite di alcol nel sangue consentito dalla Legge.

L’uomo, un 53 anni residente nella Granda, è stato sottoposto a controllo etilometrico dal quale è emerso come lo stesso avesse un tasso alcolemico di 1,95 grammi per litro.

Per questo è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza e la vettura è stata sequestrata per la successiva confisca.