La Riserva Bianca fa il pienone sulle piste da sci di Limone Piemonte

Grande affluenza di sciatori sulle piste della Riserva Bianca, a Limone Piemonte.

Nonostante il sole e l’ottimo manto nevoso, il Soccorso Alpino della Polizia di Stato è intervenuto per soccorrere quattro sciatori che sono rovinosamente caduti a terra. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

Trauma cranico per la 35enne L.F. di Cuneo, caduta in mattinata lungo la pista Pernante. Stessa prognosi per il bambino di 11 anni di Canelli, T.G. che è scivolato mentre stava scendendo a valle da zona Limonetto.

Un trauma cranico ha riportato anche lo sciatore genovese, P.M. di 53 anni, caduto a Quota 1400. Infine ha riportato una ferita lacero contusa ad una gamba, lo sciatore di Savona, D.D. di 45 anni, caduto mentre scendeva lungo la pista Pancani.

Immediatamente soccorsi dagli operatori sulle piste della Polizia di Stato, tutte e quattro gli sciatori sono stati trasportati presso l’ospedale di Cuneo con l’elisoccorso.