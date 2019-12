Dove organizzare un matrimonio a Milano

Il matrimonio rappresenta uno dei giorni più belli nella vita di una coppia. Organizzarlo, fin nei minimi dettagli, può essere molto impegnativo, specie se si decide di farlo senza l'aiuto di nessuno: bisogna scegliere il luogo della cerimonia, quello dove fare le foto e anche dove organizzare il pranzo. In alcuni casi, ciò è possibile in un'unica location.

In una grande città come Milano, ad esempio, c'è Lo Zerbo , una dimora storica immersa nel verde del Parco del Ticino che offre la possibilità di allestire il ricevimento in una villa lussuosa e attrezzata per gli eventi speciali, in cui fare anche foto indimenticabili.

Il gazebo, da solo, può ospitare fino a 200 commensali ed è possibile disporre i tavoli sia con posti a sedere, che per creare un buffet, a seconda delle preferenze degli sposi. Il Parco dello Zerbo rappresenta uno sfondo bucolico incantevole dove realizzare il book fotografico e il video del giorno più importante: si tratta di ben 5 ettari di verde, che hanno avuto il riconoscimento dall'Unesco: "Riserva della Biosfera".

L'intero giardino è realizzato secondo lo stile prettamente italiano, con un elegante portico che permette di separare l'ambiente esterno da quello interno: le aree di verde sono estremamente curate e rigogliose e, anche senza decorazioni floreali aggiuntive, sono lo scenario ideale per un matrimonio.

All'interno della prestigiosa villa, si trovano due grandi caminetti, uno all'ingresso e l'altro nella sala da pranzo, a conferire un tocco rustico e regale al contempo. Altro fiore all'occhiello, ricco di storia e cultura del luogo, è la biblioteca, trait d'union tra antico e moderno.

A livello storico, pare che il famoso dipinto La Madonna dello Zerbo fosse collocato inizialmente in una piccola costruzione risalente al 1500 che troneggia come un gioiellino all'interno della riserva, come un valore aggiunto. Ad oggi, questo quadro si ammira nella chiesa principale della tenuta.

Non solo soluzioni simili sono molto versatili, ma anche piuttosto facili da raggiungere, perché vicine ai principali centri nevralgici pur essendo collocate nel cuore della natura. L'organizzazione interna di Lo Zerbo, inoltre, consente anche il pernottamento e l'opzione di chiedere altri servizi, quali quello musicale o fotografico.

A Milano, però, esistono anche costruzioni esclusive più contemporanee, come i teatri, i musei o gli hotel di lusso. Sulla scelta, ovviamente, influiranno i gusti personali degli sposi: c'è chi desidera stare a contatto con le aree verdi e chi, invece, preferisce location più in linea con lo spirito cittadino. Vi sono palazzi, ville o castelli dal sapore antico oppure luoghi più moderni ricchi di charme.

Ovviamente, la possibilità di riunire uno o più eventi del matrimonio in un unico luogo rimane sempre la scelta più pratica: è possibile celebrare il rito nuziale in una chiesa fuori città e poi optare per un pranzo di nozze in una zona più centrale, oppure viceversa. Oggigiorno, le foto hanno spesso come sfondo sia i monumenti tipici della città, che a Milano sono rappresentati dal Duomo, dal Castello Sforzesco o dal Teatro alla Scala, sia i luoghi ove si tiene il ricevimento, che coniugano la bellezza degli sfondi con la possibilità di un catering di ottima qualità.

In una città frenetica e ricca di movimento come Milano, la possibilità di avere un matrimonio indimenticabile senza dover percorrere grandi distanze è facilmente ottenibile perché le opzioni sono molteplici.