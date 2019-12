LaMiaBanca, l’ATM Bitcoin che permette di comprare criptovaluta

La novità imprenditoriale di Milano di questi giorni si chiama LaMiaBanca, l’ufficio con bancomat bitcoin e consulenza personalilzzata che apre in via Kramer 32. Si tratta di un’attività gestita dall’esperto di criptovalute e blockchain Paolo Bianco, un sistema di consulenza a privati che intendono investire in moneta virtuale, attraverso la collaborazione con l’unico istituto del genere che rispetta i requisiti della Banca d’Italia, Chainblock (chainblock.it). Bianco diventa anche il rivenditore ufficiale per l’Italia, in esclusiva, della nuova tecnologia di wallet off line: carte di credito in dimensione di ferro e oro, quindi immodificabili, per depositare denaro o convertire bitcoin in moneta fiat (a corso legale, come dollaro o euro).

“Offriamo”, ci racconta Bianco, “il primo bancomat presso una sede finalizzata alla divulgazione, all’istruzione e alla consulenza, che permette agli utenti di avere un punto di riferimento serio e rispettoso dei requisiti di Bankitalia. E’ collegato infatti a un circuito autorizzato di cambio euro-bitcon e consente di comprare bitcoin in piena autonomia, senza perdite di tempo e in modo affidabile”.

Diciamo la verità, di questi tempi molti di noi sono sospettosi verso le nuove valute. Eppure queste continuano a diffondersi e rappresentano per molti un mezzo sicuro per diversificare i propri investimenti. Ecco quindi che nascono consulenti esperti in grado di seguire i clienti in ogni passaggio, anche burocratico. E molti clienti colgono l’occasione per fare addirittura regali in bitocoin.