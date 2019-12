Vendita Rubinetti Bagno: Arredo bagno di tendenza a portata di click, perché Ediliamo conviene

Se in passato era in secondo piano rispetto a sanitari e mobili, la rubinetteria ha oggi conquistato una posizione di punta nel mondo dell’arredobagno. Un trend confermato dalle collezioni presentate a Cersaie 2019 (Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno), ma anche da quelle delle ultime edizioni del Salone Internazionale del Bagno e di ISH.

Con l’edizione 2019 di ISH, fiera biennale di Francoforte che detta le tendenze per l’arredamento del bagno moderno, si è rafforzato l’interesse verso le finiture colorate nella vendita rubinetti bagno . Tra le colorazioni proposte ci sono il verde tenero, il rosa chiaro e il giallo.

Anche il tema industrial trova ampio spazio tra le collezioni di rubinetti per lavabo, vasca e bidet. Elementi contraddistinti da forme spigolose e colorazioni scure. Ci sono poi articoli con linee essenziali e arrotondate, disponibili in numerose tinte e finiture.

Le novità esposte a Cersaie, relative al settore dei sanitari e rubinetteria da bagno, riguardano anzitutto il massiccio utilizzo del rosa, declinato in molteplici sfumature, per sanitari e pareti.

Per quanto riguarda la rubinetteria, sono state presentate soluzioni dal gusto retrò e neoclassico, abbinate a sanitari di stampo vintage. E sebbene non manchino rubinetti moderni e innovativi, la proposta di miscelatori dal gusto classico diviene sempre più vasta e articolata.

Su Ediliamo.com sanitari e rubinetti bagno vendita on line a prezzi scontati

Come arredare con gusto e prodotti di tendenza nell’arredobagno? È indispensabile il supporto di un’azienda che assicuri professionalità, varietà dell’offerta e condizioni d’acquisto convenienti. E se sulla carta sembra un’impresa, conviene allora provare Ediliamo, l’e-commerce di arredobagno e attrezzature per l’edilizia che presenta sanitari e rubinetteria di design a prezzi altamente competitivi.

L’offerta è vastissima, comprende sanitari e mobili per il bagno, rubinetteria, materiali edili, elettroutensili, caminetti, forni a legna, pavimenti, rivestimenti, abbigliamento da lavoro e tanto altro ancora. Nel catalogo figurano oltre 100 brand tra i più prestigiosi del settore e più di 9 mila articoli in pronta consegna.

Non solo convenienza. Ediliamo assicura al cliente l’affidabilità propria di un’impresa attiva da oltre 50 anni, abbinata al supporto di un team giovane, dinamico e altamente preparato. Il customer care è attivo da lunedì a venerdì (9:00 - 13:00; 16:00 - 18:00) via telefono (0835 385255; 348 6637136) ed e-mail (info@ediliamo.com; giovanifermenti@pec.it). La consegna avviene in 24-48 ore.

Con Ediliamo il cliente non corre mai alcun rischio. È applicata la formula soddisfatti o rimborsati e sono adottati protocolli crittografici per il criptaggio dei dati potenzialmente sensibili. E per le transazioni solo metodi di pagamento sicuri: PayPal, carta di credito, bonifico bancario e contrassegno.