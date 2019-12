A Revello "Note di Natale", il tradizionale concerto di fine anno della banda musicale

Questa sera (venerdì 27 dicembre), nella splendida cornice della chiesa Collegiata Maria Vergine Assunta di Revello, alle ore 21, si terrà il consueto concerto di fine anno della Banda musicale intitolato "Note di Natale".

Dirige l'ensemble il maestro Maurizio Caldera, presenta Michela Fontana.

L'ingresso è libero.

Il programma del concerto verterà su medley di musica leggera italiana e non, colonne sonore di celebri film e non potranno mancare brani e composizioni natalizie.

In queste occasioni la banda musicale, lungi dalla tradizione che la vede sfilare per le piazze dei paesi, si trasforma in una vera e propria orchestra.

Il concerto verrà riproposto presso la Parrocchiale di Sant'Andrea a Martiniana Po venerdì 3 gennaio, sempre alle ore 21.