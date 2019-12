A Rifreddo la mostra dei presepi artigianali a San Rocco: nella chiesa parrocchiale il presepe meccanico

Anche il piccolo comune di Rifreddo, in Valle Po, si è parecchio dato da fare per adeguarsi allo spirito natalizio che si vive in questi giorni.

Infatti dapprima la popolazione è stata coinvolta nella realizzazioni delle luminarie e del grande albero in piazza della Vittoria e poi nella costruzione di due inizative legate ai presepi.

Per ciò che riguarda queste ultime va sottolineato come numerosi volontari abbiano realizzato un bel presepe meccanico nella chiesa parrocchiale mentre i ragazzi del Consiglio comunale junior hanno allestito al Centro incontri San Rocco una mostra di presepi realizzati dalle famiglie del paese.

Due allestimenti davvero ben riusciti visto che il presepe in chiesa vede molti movimenti meccanici interessanti e la mostra ha, in pochissimi giorni, visto arrivare ben 21 piccole realizzazioni della natività.

“Voglio ringraziare - ha commentato il primo cittadino Cesare Cavallo - sia i volontari che da anni realizzano in presepe in chiesa sia i nostri consiglieri junior per averci dato la possibilità di godere di due allestimenti natalizi davvero suggestivi.

Approfitto dello spazio per invitare tutti coloro che in questi giorni passano dalle nostre parti a visitare le esposizioni, da un lato perchè sono davvero interessanti e, dall'altro, perchè questo è il miglior modo per ringraziare chi ha speso il proprio tempo per realizzarle.

Nel caso della mostra dei presepi sarebbe anche molto gradito un commento sul presepe più bello o originale visto che i ragazzi del CCR alla fine in base ai messaggi lasciati stileranno anche una sorta di classifica”.

Per maggiori informazioni contattare il comune di Rifreddo o la parrocchia di San Nicolao.