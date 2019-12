Fabiana Dadone (5S) sul caso Fioramonti: “In politica ci vuole coraggio!”

Le dimissioni, alla vigilia di Natale, del ministro della Pubblica Istruzione, Lorenzo Fioramonti, aprono un’ulteriore crepa in un governo già vacillante e, al contempo, un nuovo fronte di ostilità interno al Movimento 5 Stelle.

La decisione è motivata in una lettera inviata al premier Giuseppe Conte in cui Fioramonti ha spiegato che secondo lui bisognava rivedere l’Iva per incassare i 2-3 miliardi necessari al suo ministero.

Una ventina di giorni fa, Fioramonti, in un’intervista al CorSera, aveva attaccato la società di Casaleggio: “Mi chiedo – aveva affermato - che relazione ci sia tra noi e un’azienda privata che non si capisce a quale titolo gestisce parte delle nostre risorse e che si inserisce nell’agenda politica”.

Il sospetto che nutrono i vertici 5 Stelle è che le dimissioni nascondano la questione rendicontazione. L’accusa suona più o meno così: “Fioramonti lascia il ministero e il gruppo perché i suoi rimborsi sono fermi al 2018, Restituisca prima i 70 mila euro e poi ne parliamo”.

In effetti, spulciando nel sito “tirendiconto.it”, ci si accorge che Fioramonti non versa i rimborsi dal dicembre dello scorso anno. Assieme a lui anche altri esponenti della nuova corrente cosiddetta “ecologista” che non avrebbero versato le quote dovute nel 2019.

Sul caso interviene anche Fabiana Dadone, ministra cuneese per la Pubblica amministrazione, con un post su Facebook.

“Cos’è il coraggio in politica? – si chiede la Dadone, senza mai citare espressamente il collega -. Forse sbaglierò e chiedo scusa, ma questo è un umile pensiero fuori da strategie e ipocrisie. Me lo sono chiesta molto in questi mesi; soprattutto da agosto in avanti il tema del coraggio è diventato centrale per me in politica. Trovo stucchevole che chi professi coraggio agli elettori poi scappi dalle responsabilità politiche.

Se hai coraggio – redarguisce il collega -, non scappi. Se condividi davvero una battaglia, non scappi, ma mangi sale quando devi e porti avanti un progetto (ammesso che lo si abbia mai realmente condiviso). Dividere l’opinione pubblica scappando dalle responsabilità con scuse variopinte premia nell’immediato.

La stampa ha bisogno di gossip, ma le persone hanno bisogno di gente che sappia governare. Governare è difficile, perché riduce al nulla gli slogan o le promesse senza criterio. Governare non è per tutti, perché bisogna parlare poco e lavorare molto. Governare spesso non è trendy, non è pop e non è “social”.

Dadone rimprovera il suo collega di codardia e gli fa la morale.

“La coerenza – dice - è per lo più un pregio, ma a volte rischia di sconfinare nella sterile testimonianza che, peraltro, si addice poco a chi occupa posizioni di responsabilità. La perseveranza, invece, è coerenza che si fa impegno quotidiano e punta a cambiare, nel tempo e con concretezza, le cose.

Il coraggio in politica è anche ammettere che non si è in grado di governare, è saper chiedere scusa se non si ha più coraggio. Il resto non è certamente coraggio. Sono scuse, incapacità, protagonismo, gossip”.