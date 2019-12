Le proposte di Polaris Viaggi per sfuggire al gran freddo dei… “giorni della merla”

Gli ultimi tre giorni di gennaio (29, 30 e 31) oppure gli ultimi due giorni di gennaio e il primo di febbraio. secondo la tradizione sarebbero i tre giorni più freddi dell'anno: sono i cosiddetti “Giorni della merla”

L'origine del quel dettato sembra debba essere fatto risalire al fatto che dovendo far passare oltre Po un cannone di prima portata, chiamato la Merla, s'aspettò l'occasione di questi giorni durante i quali, essendo il Fiume tutto gelato, per far giungere quella macchina all'altra riva. Altri altrimenti dicono ci sia stato, molto tempo fa, una Nobile Signora di Caravaggio, nominata De Merli, la quale dovendo traghettare il Po per andare a marito, non riuscì a farlo se non in questi giorni, ne' quali passò sopra il fiume gelato. Secondo altre fonti – indubbiamente più popolari - la spiegazione della locuzione deriverebbe da una leggenda secondo la quale, per ripararsi dal gran freddo, una merla e i suoi pulcini, in origine neri come i maschi della stessa specie, si rifugiarono dentro un comignolo, dal quale emersero il 1° febbraio, tutti grigi a causa della fuliggine. Da quel giorno tutti i merli femmina e i piccoli furono grigi. La leggenda, infatti, vuole giustificare in maniera favolistica il forte dimorfismo sessuale che si osserva nella livrea del merlo, che è bruna/grigia (becco incluso) nelle femmine, mentre è nera brillante (con becco giallo-arancione) nel maschio. Esiste poi una versione più elaborata della leggenda, una merla era regolarmente strapazzata da gennaio, mese freddo e ombroso, che si divertiva ad aspettare che lei uscisse dal nido in cerca di cibo, per gettare sulla terra freddo e gelo. Stanca delle continue persecuzioni, la merla un anno decise di fare provviste sufficienti per un mese, e si rinchiuse nella sua tana, al riparo, per tutto il mese di gennaio, che allora aveva solo ventotto giorni. L'ultimo giorno del mese, la merla, pensando di aver ingannato il cattivo gennaio, uscì dal nascondiglio e si mise a cantare per sbeffeggiarlo. Gennaio se ne risentì così tanto che chiese in prestito tre giorni a febbraio e si scatenò con bufere di neve, vento, gelo, pioggia. La merla si rifugiò alla chetichella in un camino e lì restò al riparo per tre giorni. Quando la merla uscì, era sì salva, ma il suo bel piumaggio si era ingrigito a causa della fuliggine del camino, e così essa rimase per sempre con le piume grigie.

Su un fatto nessuno discute: il gran freddo che solitamente attanaglia quei giorni.

Ecco allora le proposte della Polaris Viaggi per trasformare quel gran freddo in un tiepido quando non addirittura caldo sole invernale.

Dal 25 gennaio al 1 febbraio: Crociera dei giorni della merla (Italia - Malta – Grecia)

Otto giorni e 7 notti a bordo della “Costa Smeralda” con porto di imbarco a di sbarco a Savona e tappe a Marsiglia, Barcellona, Palma de Majorca e Civitavecchia.

Quota di partecipazione a partire da 500 euro a persona, comprensiva di tasse portuali, trattamento di pensione completa e trasferimento a/r porto di Savona.

Dal 25 al 27 gennaio: Sorrento, Costiera Amalfitana e Pompei

Dopo l’arrivo a Napoli ed il pranzo libero, via al tour del centro storico: il Duomo, il Cristo Velato, il complesso monumentale di Santa Chiara e Spaccanapoli. Continuazione delle visite al Borgo di San Gregorio Armeno, conosciuto meglio come “la Via dei Presepi”, alla Porta Capuana, Napoli sotterranea, e a seguire cena e pernottamento. Il giorno successivo giornata dedicata alla visita di Sorrento ed alla Costiera Amalfitana in bus. Quello dopo ancora giornata dedicata alla bellezze della città di Pompei, alla visita delle sue rovine, con pranzo libero e ripartenza alla volta di Torino.

Quota di partecipazione fissata 320 euro a persona, comprensivi di Trasferimento a/r in bus alla stazione FS di Torino, viaggio a/r in Frecciarossa, sistemazione in Hotel 3 Stelle con trattamento di mezza pensione, accompagnatore ed escursioni a Napoli, Sorrento e Pompei

Dal 28 al 30 gennaio: viaggio a Roma in Frecciarossa con Udienza Papale

Giunti a Roma, trasferimento in hotel 3 Stelle nei pressi della stazione ferroviaria. Nel pomeriggio, visita delle principali piazze romane e serata libera. Il giorno successivo partenza per la città del Vaticano per assistere all’udienza di Papa Francesco, che si tiene ogni mercoledì dell’anno alle ore 10, durante la quale il Pontefice saluta in varie lingue i gruppi di pellegrini presenti e impartisce a tutti la sua benedizione. Pomeriggio dedicato alla visita della basilica di San Pietro, Castel Sant’Angelo, piazza Navona che vanta capolavori scultorei e architettonici di maestri come Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini, Panteon.

Il terzo giorno visita della Roma Imperiale: Colosseo, Altare della Patria, Campidoglio, Ara Coeli, piazza Venezia. Alle 19 partenza in Frecciarossa alle per Torino Porta Nuova. Quota di partecipazione fissata in 329 euro, comprensiva di sistemazione in hotel 3 Stelle con trattamento di mezza pensione in trattoria convenzionata, trasferimento a/r in comodo bus alla stazione ferroviaria, viaggio a/r in treno veloce Frecciarossa ed accompagnatore.

Per ulteriori informazioni la Polaris Viaggi mette a disposizione tre numeri di telefono: quello del titolare Aldo Bruno contattabile sempre via whatsapp (333.7121773), quello dell’agenzia di Bagnolo Piemonte (0175.348424) e quello dell’agenzia di Revello (0175.257396), aperte dal lunedì al sabato.