Premiati dal sindaco Dovetta i vincitori del Concorso “Balconi Fioriti” di Venasca

Anche quest’anno, nei giorni scorsi, si è svolta presso la Sala Consiliare del Comune di Venasca la premiazione del 7° Concorso “Balconi Fioriti”. Lunedì 16, infatti, il sindaco Silvano Dovetta insieme con la Commissione Giudicatrice del Concorso ha premiato i vincitori convenuti alla cerimonia con le loro famiglie.

A seguito della valutazione delle sei domande pervenute da parte di una giuria appositamente nominata e presieduta da Marta Fiorina, hanno ritirato il premio Serafino Durbano, 1° classificato che ha ottenuto oltre al diploma un buono da 120 euro, Simona Fina, 2^ classificata, che ha partecipato sia per il balcone di casa che per la facciata della panetteria conquistando il diploma ed un buono da 80 euro, Maria Alda Isoardi, 3^ classificata, premiata con un diploma ed un buono da 60 euro, Anna Maria Genovese, 4^ classificata, che oltre al diploma ha portato a casa un buono da 50 euro e, per finire, Marta Trovò, premiata con un buono da 40 oltre al diploma. I buoni, come da regolamento dovranno essere spesi in prodotti florovivaistici presso i commercianti di Venasca.

“Voglio ringraziare – è intervenuto il Sindaco Silvano Dovetta - tutti coloro che hanno partecipato al concorso, contribuendo con il loro impegno all’abbellimento del paese. Quest’anno il numero dei concorrenti è diminuito rispetto allo scorso anno ma speriamo che dal prossimo anno torni ad aumentare. Capisco che alcuni non amano comparire e quindi pur contribuendo a decorare balconi, giardini e davanzali non partecipano. Essendo un concorso purtroppo la domanda è necessaria e quindi invito queste persone a prendere coraggio per i prossimi anni e a concorrere consapevoli che si partecipa non tanto e non solo per spirito di competizione ma anche per dare il proprio contributo nell’abbellire un angolo di paese e per ottenere un piccolo riconoscimento finanziario alle spese che si sostengono durante l’anno per l’acquisto di fiori e piante.

Infine ringrazio oltre alla presidente Marta Fiorina, l’architetto Daniela Nicolino, la professoressa Silvana Carena, il geometra Andreino Allasina e l’architetto Riccardo Monge per il tempo e l’impegno dedicato a questa iniziativa".