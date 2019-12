A Cherasco compare il “Gretalberione”, in difesa del clima e del Natale

Per il 19esimo anno consecutivo, nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, a Cherasco è apparso il “camoufage” al busto di Don Alberione per augurare ai cheraschesi Buon Natale in modo ironico e goliardico ma con un tema in linea con i tempi.

Quest'anno il fondatore delle Edizioni Paoline è stato addobbato con il costume di Greta Thunberg (fondatrice del movimento rivoluzionario del nuovo millennio Fridays for Future) con tanto di trecce, l'immancabile impermeabile giallo e un cartello con la scritta: “Proteggi l'atmosfera natalizia”.

Il messaggio augurale che si è voluto trasmettere, oltre ad essere un monito in difesa dell'ambiente contro i cambiamenti climatici (grande sfida del nostro secolo), vuole far riflettere su un aspetto del Natale che purtroppo sta passando inosservato a molti: la sua lenta perdita di forza.

"Salvaguardiamo il Mondo, salvaguardiamo il Natale!"