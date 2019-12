Cena degli auguri al Rotary Club di Alba

Ricca di eventi, gioiosa e partecipata la Cena degli auguri del Rotary Club di Alba, martedì 17 dicembre 2019 presso la Locanda I Cannubi di Barolo.

Preceduta dalla Santa Messa in ricordo dei rotariani scomparsi, officiata dal Vescovo di Alba, don Marco Brunetti, graditissimo ospite insieme al dottor Domenico Boeri, presidente del Consiglio Comunale e di Francesca Belloni, responsabile dell’area disabili della Cooperativa Alice, la conviviale è stata l’occasione per la raccolta del Banco alimentare, a favore dell’Emporio della Solidarietà Madre Teresa di Calcutta, di fondi per il progetto Inter Aequalis promosso dalla cooperativa Alice e della partecipazione al service del Rotaract a favore della Collina degli Elfi: un modo concreto per esprimere lo spirito natalizio attraverso la solidarietà e il sostegno alle persone bisognose di aiuto.

La serata ha visto l’ingresso al Rotary Club di Alba di tre nuovi soci: Viviana Frediani, avvocato e notaio, per trasferimento dal club di Pozzuoli, presentata da Luigi Minasso, Maria Carla Mantovani, docente di Economia aziendale e blogger, con padrino Cesare Girello e Mario Martone, fondatore e titolare della Green Gear Trasmissioni, accolto da Ezio Porro.

Un caloroso benvenuto ai nuovi soci!