Il 2020 a Busca per il sindaco Marco Gallo: “Guardare al futuro con un ragionevole ottimismo, basato sulla solidità dei conti”

“Sei mesi decisamente positivi. Abbiamo lavorato subito, in continuità con l'altro mandato”. È soddisfatto di questo inizio di secondo mandato il sindaco di Busca Marco Gallo, confermato con ampio consenso alle amministrative di maggio: “Siamo una bellissima squadra, sia in gruppo consiliare che in giunta, tutti molto attivi. Si sta lavorando con un gruppo compatto, affiatato e competente”.

L'anno che sta per finire ha portato a Busca tante buone notizie: la seconda tranche per la fusione con Valmala, il finanziamento del polo scolastico di San Chiaffredo, il co-finanziamento regionale alla realizzazione della riqualificazione di piazza Savoia per un importo di 150.000 euro. “Tutti i bandi andati a buon fine - commenta il primo cittadino -: una notizia positiva dietro l'altra che consente di guardare con ottimismo al 2020”.

Intanto prosegue il progetto del polo scolastico che sorgerà nell'area dell'attuale scuola media. “Sarebbe bello mettere la prima pietra il prossimo anno”, commenta Gallo.

La struttura, che sorgerà in corso Giolitti, ospiterà 432 alunni delle elementari e 390 delle medie. Tutto finanziato con fondi statali per un importo complessivo di 9.600.000 euro.

Tra i progetti del 2020 la prosecuzione nella riqualificazione di Busca capoluogo e sul territorio di Valmala: “Vogliamo migliorare viabilità e sicurezza, investendo sulla video sorveglianza e ancora dare misure di aiuto concreto ai residenti di Valmala (una cinquantina, ndr)”.

Infine inizierà proprio a gennaio un lavoro di valorizzazione turistica e commerciale di Busca e Valmala. “Si tratta di un progetto lanciato in campagna elettorale che vedrà i primi passi a gennaio – commenta il sindaco Gallo -. Verrà affidato ad Assoimprese Busca con incarico a Confcommercio per la valorizzazione commerciale e turistico economica del nostro territorio. Insomma, nonostante tutte le difficoltà del periodo, con la grande distribuzione organizzata e la vendita sul web che penalizza il commercio, abbiamo delle belle idee in testa”.

Tutti progetti che sarà possibile realizzare grazie ad un bilancio solido.

“Il bilancio del prossimo anno può contare fin da subito su 1.457mila euro in più rispetto al 2019, attestandosi su 18.036.895 euro – conclude Gallo -, ma nel corso del prossimo anno speriamo di poterlo ulteriormente integrare con nuove entrate, provenienti da nuove fonti di finanziamento che andiamo sempre costantemente cercando. L’intento è sempre quello: guardare al futuro di Busca con un ragionevole ottimismo, basato sulla solidità dei conti”.