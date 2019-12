Bra, bruciato il presepe fatto dai bambini della Scuola dell’Infanzia di Bandito

L’incendio ha tutto il sapore di una bravata di cattivo gusto. Il presepe era stato elemento di attrazione ed aveva arricchito una manifestazione che conta più di 50 rappresentazioni sparse nella natura, oltre ad essere elemento di soddisfazione per i bimbi che avevano unito le forze e le manine per un esempio di coesione e unità di intenti.

Resta la tristezza per un gesto che ha avuto come unico risultato quello di creare una ferita nel cuore di chi si era adoperato, in nome della disincantata e piena gioia di cui i bambini sono portatori, per realizzare un piccolo sogno di creatività all'insegna del Santo Natale e di quell'amore spazzato via dall'ignoranza e da un cerino acceso sul buon senso e sulla civiltà, oltre che sui buoni sentimenti.