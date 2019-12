Un maxi-risarcimento da 900mila euro per un essiccatore di mais troppo rumoroso: la battaglia vinta da una famiglia di Savigliano

Quell'essiccatore di mais è stato considerato troppo rumoroso. Tanto da portare ad un risarcimento di 900mila euro per la famiglia di Savigliano costretta a convivere per anni con quei frastuoni molesti. È quanto ha stabilito il tribunale di Cuneo che ha condannato il Consorzio Agrario delle province del Nord Ovest a pagare il maxi risarcimento. Inoltre è stata disposta la chiusura dell'impianto fino a che non saranno ridotte le fastidiose emissioni acustiche.

L'impianto era stato costruito nel 1997 ad una sessantina di metri dall'abitazione di quella famiglia,

"Nessun altro tribunale ha riconosciuto risarcimenti di questa portata per il danno arrecato alle persone dal rumore - sostengono gli avvocati Stefano Bertone e Renato Ambrosio, dello studio torinese Ambrosio&Commodo, che assistono la famiglia -. Ci sembra il minimo di fronte a una dimostrata lesione continuativa ai danni dei nostri clienti".