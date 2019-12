“18 Regali” a Bra, ospite il regista Francesco Amato

Speciale appuntamento con il cinema d’autore, a Bra. Venerdì 3 gennaio, alla proiezione delle ore 21, il regista Francesco Amato sarà ospite al Multisala Vittoria (via Cavour 20, infotel: 0172/412771) per salutare il pubblico e presentare il suo ultimo film, 18 Regali. Per il giovane regista braidese si tratta del quarto lungometraggio, dopo i pluripremiati Ma che ci faccio qui, Cosimo e Nicole e Lasciati Andare.

La pellicola, prodotta da Lucky Red, 3 Marys e Rai Cinema, è ispirata alla vera storia di Elisa Girotto, che commosse l’Italia ed il mondo nel 2017. Elisa aveva solo quarant’anni quando un male incurabile l’ha tolta all’affetto dei suoi cari, a suo marito ed alla figlia di appena un anno. Prima che il suo cuore si fermasse, la donna ha però trovato un modo di restarle accanto: un regalo per ogni compleanno fino alla sua maggiore età.

18 regali per stare vicino, anno dopo anno, alla sua bambina, per lasciarle il segno di una presenza viva, per farle capire che l’amore non si ferma davanti a nulla. Bambole, giochi, libri, vestiti, un mappamondo di sughero con l’indicazione dei luoghi che avrebbe voluto visitare con lei.