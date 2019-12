Al Museo civico di Cuneo arriva il portadolci della Befana

Riprendono, al Complesso Monumentale di San Francesco - Museo Civico di Cuneo, le iniziative creative e di apprendimento indirizzate al pubblico dei bambini, di età compresa fra gli 8 e i 12 anni. In occasione dell’avvio del nuovo anno e della Feste dell’Epifania, sabato 4 gennaio, a partire dalle ore 15.30, i partecipanti al laboratorio “Il portadolci della Befana” si cimenteranno nella creazione di un coloratissimo portadolci, in carta crespa, stickers e inserti tridimensionali, a forma “di Befana”. Utilizzando materiali atossici e anallergici, molto colorati e divertente da plasmare, i bambini confezioneranno interamente con le loro mani un prodotto prezioso perché funzionante e artigianale, che sarà messo a confronto con gli strumenti etnografici esposti e conservati nel percorso museale. Il costo del laboratorio è di Euro 5,00 a partecipante, per un massimo di 20 partecipanti.

La prenotazione, obbligatoria, può essere effettuata telefonando al n.0171.634175 oppure 0171.444680, o inviando una mail a museo@comune.cuneo.it, entro e non oltre il giorno venerdì 3 gennaio p.v. Il laboratorio si svolgerà presso l’aula didattica del museo, in Via Santa Maria 10, a Cuneo.

Il Museo Civico – Complesso Monumentale di San Francesco è anche su facebook alla pagina https://www.facebook.com/museocivicocuneo/