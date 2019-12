Bordighera: cresce l’attesa per il Capodanno in piazza Garibaldi

Mancano pochissimi giorni al Capodanno e cresce l’attesa per l’evento che la città delle palme dedica all’arrivo del 2020: la grande festa in piazza Garibaldi, che si preannuncia davvero speciale e ricca di sorprese.

Siete dunque tutti attesi, la sera di martedì 31 dicembre a partire dalle 22, per festeggiare il Nuovo Anno. All'evento parteciperanno ospiti d'eccezione come Claudio Guerrini e Marco Vallotta, noti speakers e deejay di RDS 100% Grandi Successi, e la cover band romana Bop Frog, con un repertorio che spazierà dal pop al rock e alla dance internazionale, dagli anni Settanta ad oggi. Ma non è tutto! Poco prima dello scoccare della mezzanotte ci sarà il Laser Light Show, uno spettacolo con giochi di luce suggestivi.

Per la Città di Bordighera si tratta della prima edizione del “Capodanno in piazza” e per l'occasione i bar e locali adiacenti al luogo dell'evento saranno aperti fino al termine della manifestazione, previsto per le 2.30.

Vi aspettiamo per festeggiare tutti insieme a Bordighera!