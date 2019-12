La Pro Loco di Savigliano ripropone la salita in Mongolfiera

Secondo tentativo per la Mongolfiera proposta dalla Pro Loco di Savigliano in occasione delle iniziative dell’Incantevole Natale.

L’evento era in programma per la scorsa domenica, ma era stato annullato dopo che il grande pallone ad aria, a causa del forte vento si era rovinosamente accasciato sul monumento di piazza del Popolo, rompendosi.

La Pro Loco tuttavia non sin è arresa ed è riuscita ad organizzare in tempo record per domenica 29 dicembre una nuova salita su un’altra mongolfiera. Di dimensioni ridotte, potrà portare fino a un massimo di 6 persone (l’altra ne portava fino a 9) ed è stata pensata principalmente per i bambini.