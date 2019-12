L’Ora Canonica sarà in scena a Limone Piemonte e Ceva con lo spettacolo dal titolo “ Interno 12”

Anche quest’anno l’Ora Canonica propone uno spettacolo con tante novità, un repertorio rinnovato, brani originali, parodie e parabole riflessive che hanno nel loro intento di portare il buon umore alle genti. Una serata comico-musicale dove il tempo scorre in un clima allegro e distensivo, alcuni specialisti lo consigliano come elisir curativo per lo spirito e per l’anima. I protagonisti sono, Padre Filip padre Iork e Luca il chierichetto, un orchestra di tutto rispetto diretta da Claudio Dadone alla chitarra, Lillo Dadone alla batteria, Joe Vacchetta alle tastiere e tromba, Daniele Trucco al pianoforte e quest’anno una novità Edoardo Dadone al basso, accompagnerà magistralmente queste piacevoli serate.

“INTERNO 12” non è solo il titolo dello spettacolo di quest’anno, ma anche il titolo del nuovo CD, che propone 12 brani inediti del nostro repertorio.

L’ORA CANONICA sarà il 2 gennaio a Limone Piemonte nel Teatro della Confraternita e a seguire al teatro Marenco di Ceva il giorno 6 Gennaio 2020. E' possibile prenotare per il Marenco, nelle ore di apertura negozio telefonando alla” Matita “cartolibreria in Ceva 0174 704132.

Questi i primi due appuntamenti dell’anno, vi aspettiamo in teatro.