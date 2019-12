Un panino al volo (andata)

“Mia madre me lo diceva sempre che avevo la testa fra le nuvole. Non avrebbe mai immaginato che un giorno c’avrei avuto anche la pancia.”

“Ah ah ah. Cos’ha ordinato?”

Sul volo Ryan Air Bologna-Berlino, dopo aver superato l’effetto dosso (al cubo) del decollo e aver importunato la procace hostess in tenuta giallo-blu che ci sorride dal muso schiacciato come una luna di Méliès il cui naso a penisola divide la zona notte dalla zona giorno con una spruzzata di efelidi, mettersi a chiacchierare col vicino di sedile che appanna l’oblò verso il mare idrofilo di nubi.

“Il “lunch box gourmet” e un panino quasi veg!”

“Sarebbe?”

“Nel lunch box ci sono pretzel in miniatura aromatizzati alla cipolla, grissini e biscotti salati da inzuppare in vaschette di hummus e formaggio, mais tostato e olive snocciolate …”

“No, intendevo il panino “quasi veg”.

“Una specie di fantasia di verdure con aggiunta di tonno”.

“Il famoso tonno o manzo.”

“Mi scusi?”. L’uomo smette di evocare fantasmi di condensa sull’oblò così lo vediamo per la prima volta: capelli brizzolati con la riga da una parte e un lieve strabismo, naso nordico e labbra cesellate chirurgicamente, abito scuro ma indossato con la disinvoltura di chi viaggia spesso. Mentre accavalla le gambe esibendo un elegante calzino in filo di Scozia per un istante percepiamo l’epifanica convessità del cielo curvarsi in viola verso la ionosfera.

“È lei a dovermi scusare. Sono anni che lavoro sugli aerei e come tutti i professionisti do per scontato i particolarismi del gergo. Per anni il rancio in volo è stato talmente deludente che le uniche cose appetibili si riducevano al binomio “tonno o manzo”.

“E oggi?”

“Bene ma non benissimo”.

Sorridiamo mentre l’hostess ritira i menu dimenando il considerevole deretano strizzato in una gonna talmente stretta che più che camminare sembra saltellare come una sirena o un prigioniero dalle caviglie annodate. La piastrina col nome rivela non un mestiere ma una vocazione: Gloria (nell’alto dei cieli).

“Lei è un pilota?”

“Le do quest’impressione?”

“Bè, è troppo elegante per essere uno Stewart ma non così arrogante da sembrare un dirigente”.

“Lo prendo come un complimento. Diciamo che ho sfruttato la mia laurea in ingegneria per diventare consulente di una grande compagnia aerea e poi ho virato, per restare in tema, su un’altra mia grande passione.”

“I calzini pregiati?”

“Ah ah. Li ha notati? No, l’enogastronomia”.

“Cioè? È uno chef?”

“No, no, non ne avrei né la pazienza né l’ambizione. Attualmente lavoro per la LSG Sky Chefs. Sa di cosa si tratta?”

“L’ennesimo reality gastronomico in programmazione su Sky?”

“Osservazione arguta ma in realtà sarebbe la più grande società di catering al mondo. Per compagnie aeree ovviamente.”

“Quindi lei è una sorta di Cannavacciuolo dei cieli.”

“Più che altro dirigo i Cannavacciuolo dei cieli. Ma non voglio annoiarla.”

“La noia è un attributo felino. E i gatti non volano. Io non mi annoio mai.”

“Il motto della nostra azienda è: “you have to play with food”. A differenza sua la maggior parte delle persone che prendono un volo, soprattutto se intercontinentale, si annoiano a morte quindi il cibo diventa un fondamentale diversivo. Dev’essere gustoso e colorato.”

“Una forma d’intrattenimento insomma.”

“Potremmo definirlo tale. Consideri che la mia azienda prepara ogni anno 578 milioni di pasti, suddivisi per 214 aeroporti e 51 nazioni, per un fatturato complessivo di 12 miliardi di euro. Solo Fiumicino produce un business annuo di 6 milioni.”

“Siete la Hollywood dell’entertainment culinario volante. Ma come funziona?” Nel frattempo Gloria ci porge il nostro lunch box grande più o meno come un pacchetto di sigarette (al doppio del prezzo) e un mignon di vino rosso spagnolo a undici gradi saporito come un colluttorio. Stappare il vino invidiando i nostri dirimpettai di corsia che hanno potuto godere della grandangolare visione delle sue natiche, quindi offrire un’oliva al nostro interlocutore.

“No grazie. E ci vada piano con l’alcol”.

“Non si preoccupi. Sono cristiano. Dopo non devo guidare”.

“Ad alta quota l’alcol si percepisce meno ma entra subito in circolo.”

“Ecco perché l’immaginario pornografico è ricco di hostess in fregola. Ma chi è che decide i menu? Me lo sono sempre chiesto.”

“Le compagnie aeree che poi ce li passano. In business class cambia ogni cinque o sei mesi mentre in economy può rimanere lo stesso anche per due anni. La scelta delle pietanze dipende dal range dei passeggeri: età, nazionalità, preferenze, religione e via dicendo. Si cerca sempre di rispettare la tipicità e di non ingannare i consumatori.”

“Perdoni la mia morbosità ma come avviene la cosa? Cucinate in una specie di antro alchemico e poi sigillate tutto?”

“L’altare davanti cui ci prostriamo è il “blast chiller”, un potente abbattitore che permette in poco meno di quattro ore di portare il cibo da sessanta a cinque gradi. Un’ora prima del decollo i pasti vengono trasferiti sull’aereo dove poi verranno passati al microonde.”

“Qual è la differenza col no-fly food?”

“In termini d’impiattamento ogni porzione dev’essere identica e rispettare dei precisi standard d’altezza e spessore per ovvi motivi di spazio (non più larghi di 30 centimetri e non più alti di 5). Poi c’è il discorso relativo al sapore e lì si apre un dibattito sia chimico che politico.”

“Politico?”

“Si. Fino alla fine degli anni Settanta sugli aerei si mangiava benissimo poi le compagnie hanno deciso di tagliare le spese e di massimizzare i profitti così il primo elemento ad essere ridimensionato è stato il cibo. Ma di recente si è capito, con l’esplosione dell’enogastronomia, che anche gli aerei dovevano tenere il passo, anche se la superiorità dei voli medio-orientali è schiacciante.”

“Esiste un Tripadvisor d’alta quota?”

“Esistono recensioni sulla qualità dei voli in generale ma non sul cibo in dettaglio”.

“Si potrebbe creare un concorso fotografico di food porn in modalità aereo. Sarebbe on air più che on line.”

“Il problema, tornando al discorso precedente, è soprattutto di natura chimica. Il cibo destinato ai voli viene cotto in genere dodici ore prima della partenza, congelato e stoccato in magazzino. A volte può restare refrigerato a bordo anche per dodici ore di fila ma quando viene scongelato e servito perde di sapore e non dipende di certo dalla qualità degli alimenti.”

“È un problema di pressione?”

“Anche. La bassa pressione e la poca umidità seccano le mucose nasali ovattando l’olfatto e anche le papille gustative perdono circa il 30% della loro funzionalità. In più il cibo si asciuga e raffredda velocemente per il ricircolo dell’aria e secondo alcuni scienziati anche il rumore del motore potrebbe contribuire al drastico crollo qualitativo del pasto.”

“Insomma un’ecatombe.”

“Si. Per ovviare a tale handicap percettivo si tende a salare e speziare generosamente le portate e visto che anche la capacità di assaporare i dolci si abbassa tantissimo a 35000 piedi d’altitudine, si aggiungono dosi supplementari di zucchero al punto che secondo autorevoli studi ogni passeggero che consumi un pasto completo su un aereo finisce con l’assumere circa 3400 calorie (l’equivalente di 6 Bic Mac per intenderci).”

Riconsegnando il lunch box gourmet(?) alla burrosa Gloria ordinare un gin lemon per mettere alla prova le nostre doti di bevitori quindi fissando lo sguardo di diniego del nostro amico (pronto a mutare in sorriso con la trasversale bonomia del venditore seriale) riassumere: “l’alcol si percepisce la metà e si subisce il doppio, olfatto e gusto perdono un terzo d’efficacia e i cibi si speziano e zuccherano per aumentarne la sapidità a scapito della salute perché il contenuto calorico è una bomba. E voi?”

“Lei sa cos’è l’Umami?”

“Una catena di ristoranti?”

“Anche.”

“Mi ami?” in sardo?”

“È il nostro quinto gusto, dopo dolce, salato, amaro e aspro. Deriva dal giapponese e significa grossomodo “saporito”. Uno studio dell’Università di Miami ha dimostrato che l’Umami ridà la carica ai cibi ad alta quota ed è maggiormente presente in pomodori, funghi, spinaci ed altri alimenti non particolarmente dietetici.”

“In pratica invece di stracondire i cibi “normali” usate quelli già sapidi.”

“Non solo. Si grigliano le verdure in modo che rilascino zuccheri naturali, carne e pesce vengono conservati sottovuoto per preservarne l’umidità e si evitano salse a base di burro che se riscaldate si spaccherebbero.”

Il nostro panino “giardiniera e tonno” ci raggiunge insieme a un chupito di gin e a 20 cl di Lemon Soda.

“È sicuro di quello che sta facendo?”

“Non è ciò che sembra.”

“E di cosa si tratterebbe? Sentiamo.”

“È un esperimento scientifico. Serve a misurare il grado di pressione nella fusoliera e a come quest’ultima possa influire su un organismo alterato dall’alcol.”

“E con quali parametri, di grazia?”

“Risponda a una semplice domanda”, chiedere shakerando il gin lemon con un orribile bastoncino di plastica, “qual è l’unita di misura della pressione?”

“Il bar”.

“Appunto. Prosit.”

(continua …)