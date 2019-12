controcorrente: solo il lavoro non precario e retribuito il giusto rende dignitosa la vita delle persone

Sono almeno 160 in Italia le situazioni di aziende in difficoltà arrivate sul tavolo di crisi del Ministero dello Sviluppo Economico. Con il rischio licenziamento per i lavoratori. In Piemonte se ne contano una decina e alcune riguardano anche la provincia di Cuneo.

E poi ne esistono molte altre magari non esplose in modo drammatico, però con problematiche comunque non sempre facilmente risolvibili. Come la richiesta ai dipendenti di trasferirsi in altre sedi lontano dal luogo in cui vivono o il mancato pagamento dello stipendio per diversi mesi.

Alcuni decenni fa le famiglie dal tenore di vita “normale”, ma decoroso che, per gioco, avessero dovuto scrivere una lettera a Babbo Natale per l’Anno Nuovo tra le richieste, oltre alla serenità e alla salute, ci sarebbero state magari una vettura nuova, l’abitare in una casa più bella, poter fare le vacanze in una località da vip. Nel 2019, oltre alla serenità e alla salute, sicuramente c’è un dono che molte di loro si vedono costrette a domandare: il lavoro.

Il lavoro per tanti genitori lasciati a casa da un meccanismo perverso dell’occupazione che vede le aziende delocalizzare dove conviene, forse dopo aver intascato contributi pubblici e senza il minimo rispetto della strada percorsa insieme ai dipendenti negli anni prima. E il lavoro per i figli praticamente abbandonati a loro stessi anche se ingegnosi, con l’entusiasmo di chi ha voglia di imparare, progettare e, poi, di accettare le sfide di una continua innovazione.

Nei giorni scorsi, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, attraverso la web radio del sindacato RadioArticolo1, ha posto il dito nella piaga: “Sono anni difficili per chi lavora: c’è troppa precarietà e il lavoro tante volte manca. C’è stato un peggioramento dei diritti e delle condizioni di chi è occupato. E’ importante affermare un principio fondamentale: qualsiasi persona che lavora, con qualsiasi rapporto di lavoro, deve avere gli stessi diritti e le stesse tutele. Le persone, attraverso il lavoro, devono sentirsi libere, potersi realizzare e poter utilizzare la loro intelligenza”.

La perdita dell’occupazione in un età già avanzata è una ferita profonda e ardua da cicatrizzare. Le Istituzioni dovrebbero trovare dei percorsi di reinserimento nel mondo del lavoro senza affidarsi sempre agli ammortizzatori sociali. I giovani che emigrano all’estero nella ricerca di un impiego lo dovrebbero fare per scelta e non per necessità.

Solo il lavoro non precario e retribuito il giusto rende dignitosa la vita delle persone dando loro la possibilità di costruirsi un futuro e di tornare a essere il cuore pulsante delle comunità.

L’augurio per il 2020 è che, su questo fronte, si possano percorrere i primi passi di un nuovo cammino portatore di maggiori certezze e più serenità.