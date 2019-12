A Cuneo il cambiamento è "manifesto"!

#cambiamentoManifesto è il titolo della nuova campagna di sensibilizzazione che il Parco fluviale Gesso e Stura porta a Cuneo: una serie di manifesti affissi lungo le vie cittadine con cui si vuole portare l’attenzione della popolazione sull’importante ruolo a cui ciascuno è chiamato per contribuire alle strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Accumunati da un unico logo in cui la raffigurazione stilizzata di un occhio all’interno di una mano invita a unire l’azione al pensiero, i diversi soggetti grafici intendono liberare, in modo talvolta giocoso ma talvolta provocatorio, un messaggio forte nello spazio quotidiano delle persone, capace di avviare una riflessione e generare consapevolezza.

L’iniziativa nasce dall’invito lanciato dal Parco fluviale per l’ideazione di iniziative capaci di stimolare la coscienza ambientale della popolazione in relazione ai cambiamenti climatici in atto. Tra chi ha risposto all’appello, un gruppo di professionisti nel campo della comunicazione provenienti da diverse centri della provincia di Cuneo – Alessia Paschetta (Cherasco), Gian Luca Bottini (Cuneo), Lisa Lussignoli (Boves), Stefano Scarafia (Bra) e Valerio Vacchetta (Diano d’Alba) – , che si sono chiesti come poter attirare l’attenzione sul problema in maniera semplice e immediata, creando una comunicazione che fosse ben visibile per le persone nella loro quotidianità. Da questa riflessione è nata la campagna #cambiamentoManifesto che, pur utilizzando anche i mezzi social, trova nel poster esposto in strada la soluzione ideale per trasmettere il suo messaggio ad un pubblico il più possibile vasto, proprio per la collocazione in uno spazio urbano fruito indistintamente da tutti. Ad una prima tranche di affissioni prevista tra la fine del 2019 e la prima decade 2020 che presenta i primi quattro soggetti della campagna, nei prossimi mesi seguiranno ulteriori periodi di esposizione di manifesti #cambiamentoMAnifesto che presenteranno nuove elaborazioni grafiche.