Due anni fa la frana che lambì l'alberghiero di Mondovì: la situazione oggi

Un boato. Tonante, improvviso, inatteso, simile a quelli che antecedono un sisma. "Siamo scesi in cortile a vedere cosa fosse accaduto, non potevamo credere ai nostri occhi. Immediatamente abbiamo evacuato l'edificio, anche perché abbiamo ipotizzato si trattasse di un terremoto".

Nei loro cuori, Donatella Garello e il personale dell’istituto alberghiero di Mondovì, percepirono paura e sgomento. Per un soffio quella frana, anzi, quelle due frane (alla prima ne seguì pochi istanti dopo una seconda) non avevano provocato il crollo della scuola. L'avevano, però, lambita: alle 18, infatti, crollò la torretta, simbolo dell'ala nuova dell'edificio, e la palestra di Metavia risultò pesantemente danneggiata e invasa da terra e detriti.



Fortunatamente, allora come oggi, era periodo di vacanze natalizie e gli studenti si trovavano al sicuro con le loro famiglie. Tuttavia, da allora, cambiò il modo di affrontare la quotidianità. Per tutti: docenti, allievi, collaboratori. Il "Giolitti" si trovò privato di 20 aule e dei suoi laboratori e dovette improvvisare una soluzione, trovando un accordo con altri plessi scolastici cittadini grazie anche al dialogo con gli enti comunale e provinciale.

Nacque così la formula dell'alberghiero diffuso, tuttora in vigore, con gli alunni costretti continuamente a muoversi in città, a bordo degli autobus, per raggiungere le sedi delle lezioni e i professori a portare con sé sempre un trolley, appositamente "apparecchiato" con tutto l'occorrente per garantire la miglior didattica possibile.

Nel frattempo, a seguito dell'evento, il Giudice per le Indagini Preliminari del tribunale di Cuneo convalidò, in data 16 gennaio 2018, il sequestro preventivo, disposto in via d'urgenza, di parte dei terreni di proprietà comunale, dissequestrando il 27 aprile successivo soltanto il sedime di via Enzo Tortora, al fine di permettere il ripristino della viabilità da e verso piazza IV Novembre.

Nel corso del 2018 furono eseguiti gli interventi urgenti di asportazione del materiale franato e di stabilizzazione del versante, mediante la costruzione di un'opera di sostegno, posta al piede del versante, realizzata in terre rinforzate su piastra in calcestruzzo, con micropali e relative opere di regimazione delle acque superficiali.

Ad oggi, da un punto di vista meramente geomorfologico, il terreno si presenta parzialmente ricostruito, con la zona di distacco della frana ancora evidente e il pendio sottostante l'opera di consolidamento già recuperato e rimodellato. Tuttavia, in data 3 ottobre 2018 la Procura, avendo rilevato che risultava allo studio della città di Mondovì e della Provincia di Cuneo la predisposizione e la completa attuazione di un progetto definitivo per la complessiva e definitiva messa in sicurezza dell'area interessata dal movimento franoso, provvide al dissequestro di parte dei terreni, al fine di "avviare tempestivamente un progetto di messa in sicurezza dell'intera area che preveda, in via indicativa e non esaustiva, la verifica delle condizioni di stabilità dell'insieme versante-fabbricato, la valutazione delle condizioni statiche delle strutture presenti, la rimozione delle macerie pericolanti, la regimazione e l'allontanamento delle acque superficiali".