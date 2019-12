Prato Nevoso: vacanze in motoslitta per il terzino del Torino Lorenzo De Silvestri

Questa volta, è stato un altro calciatore granata a scegliere la stazione sciistica del Mondolé Ski per il proprio buen retiro connesso alla sosta del campionato: si tratta di L orenzo De Silvestri , terzino di origini romane con un passato tra le fila della Sampdoria.

Proprio nella sua parentesi in blucerchiato, il difensore si innamorò della giovane Carlotta Mazzitelli , sua dolce metà da diverso tempo. C'era anche lei sulla motoslitta a bordo della quale i due hanno vissuto una delle emozioni probabilmente più belle di sempre: osservare il tramonto dalla cima delle montagne pratonevesi.

Lo scatto è stato pubblicato sabato 28 dicembre dallo stesso De Silvestri sui propri profili social (Instagram stories e Twitter), raccogliendo valanghe di like da parte degli utenti e dei suoi sostenitori, che auspicano che questo periodo di stacco dalla Serie A consenta al giocatore e ai suoi compagni di ricaricare le batterie e ritrovare il feeling con la vittoria, dopo l'inatteso scivolone casalingo pre-natalizio con il fanalino di coda SPAL.

Nota a margine: non si tratta di una prima volta assoluta nel Cuneese per il numero 29. Infatti, il 30 ottobre 2017 si era recato nelle Langhe insieme al portiere Salvatore Sirigu per visitare la fiera internazionale del tartufo bianco d'Alba, pranzando presso il "Relais Villa d'Amelia" di Benevello.